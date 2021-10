Autoritățile sucevene au marcat Ziua Armatei Române la Monumentul Eroilor din cimitirul Pacea printr-un ceremonial religios și depuneri de coronae de flori. Au fost prezente oficialitățile locale și județene în frunte cu noul prefect Alexandru Moldovan, primarul Ion Lungu, vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, viceprimarul Lucian Harșovschi, subprefecții Alexandru Salup și Daniel Prorociuc.

”În fiecare an, pe data de 25 octombrie, sărbătorim această zi, în care sunt omagiați ostașii români care s-au sacrificat pe parcursul întregii istorii militare a țării, dar și militarii care își fac datoria în teatrele de operațiuni din diferite țări ale lumii sau în câmpurile de aplicații din țară. Nu trebuie să uităm efortul depus de armată și în gestionarea pandemiei de COVID-19. Poate și de aceea astăzi Armata Română împreună cu Biserica Ortodoxă conduc în topul încrederii și respectului din partea populației”, a transmis primarul Ion Lungu.