Peste 650 de copii au fost sărbătoriți de ziua lor la Casa Polonă din Solonețu Nou. Acțiunea a fost organizată de Uniunea Polonezilor din România prezent printre copii fiind chiar președintele Ghervazen Longher.

”1 Iunie este ziua în care se celebrează miracolul naşterii, al purităţii, dar şi întoarcerea la inocenţă. Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, conform adoptării Declarației pentru Protecția Copilului.

Ziua Internaţională a Copilului are la bază şi promovează schimbul reciproc de idei, dorinţa de a-i face pe copii să înţeleagă acest concept, precum şi iniţierea unei acţiuni de a promova bunăstarea copiilor din toată lumea. Copiii nu trebuie să fie neglijaţi nicicând, căci ei sunt cei care ne fac de multe ori ziua mai bună şi pentru care ajungem la un moment dat să trăim. De ziua lor aceştia merită o atenţie deosebită pentru a şti că au anumite drepturi, că sunt importanţi. De aceea Uniunea Polonezilor din România, de câțiva ani încoace organizează manifestări speciale dedicate Zilei Internaționale a Copilului.

În acest an, pe 3 iunie, Uniunea Polonezilor din România a organizat la Dom Polski din Solonețu Nou un eveniment dedicat copiilor din comunitățile poloneze din Bucovina și nu numai. Astfel, peste 650 de copii de etnie polonă de la școlile din Poiana Micului, Solonețu Nou, Cacica, Moara, Suceava, dar și copii români de la Școala Gimnazială din Pârteștii de Sus au fost invitați să se distreze împreună cu clovni, prințese și alte personaje din desene animate. Deși vremea nu a fost prielnică copiii s-au distrat de minune cu personajele lor preferate, s-au jucat cu baloane frumos colorate, s-au pictat pe față, au cântat și au dansat.

Evenimentul a început cu un moment artistic oferit de copiii fiecărei localități în parte. Unii au cântat cântece populare poloneze și au dansat dansuri tradiționale poloneze. Alții au cântat în limba română cântece dedicate acestei zile atât de frumoase și au prezentat scurte scenete amuzante.

Președintele Uniunii Polonezilor din România a declarat: „Iată, suntem astăzi la Solonețu Nou, o zi importantă pentru noi toți, atât adulții, cât și copiii pe care îi sărbătorim astăzi. A fost 1 iunie, iar noi am reușit astăzi să reunim elevii școlilor din Poiana Micului, Cacica, Pârteștii de Sus, Solonețu Nou, copii din Suceava și Moara care aparțin comunității poloneze. Vrem să fim împreună, așa cum ne-a transmis și Papa Francisc în aceste zile, în timpul vizitei sale în România „Să mergem împreună”. Ghidându-ne după aceste cuvinte, noi, Uniunea Polonezilor din România am dorit să reunim copiii de naționalitate polonă cu cei majoritari – români pentru a fi împreună, pentru a ne juca împreună. Sunt de părere că, și îmi place mereu să o spun, copilăria nu are naționalitate, nu are limite. Copiii sunt copii, iar noi adulții trebuie să îi respectăm și să facem ceva pentru ca aceștia să se simtă bine, pentru copilăria lor și mai ales pentru ziua lor de 1 iunie. La mulți ani tuturor copiilor.”

Evenimentul a fost sponsorizat cu produse de firma Maspex România și cofinanțat de către Asociația „Wspólnota Polska” din fondurile destinate diasporei poloneze ale Cancelariei Senatului Republicii Polone”.