Asociația BIOSILVA în parteneriat cu ASOCIAȚIA AREAS îi invită pe suceveni să participe la Ziua de Curățenie Națională și Globală de pe 15 septembrie 2018. Let`s Do It Romania a anunţat lansarea iniţiativei de curăţenie World Cleanup Day care îşi propune să mobilizeze toţi românii la cea mai ambiţioasă acţiune civică de pînă acum. La nivel internaţional, 150 de ţări se unesc în cea mai mare mişcare civică.

„România va organiza o Zi de Curățenie Națională pentru a șasea oară, după cele 5 acțiuni de succes desfășurate începând cu anul 2010. Let`s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din România – până acum, peste 1 400 000 de voluntari au participat la evenimentele Let`s Do It, Romania! și au curățat 18 000 de tone de deșeuri”, a anunţat Florin Grădinaru, preşedinte Asociaţia Biosilva Suceava. Aşadar, în România, Let`s Do It, Romania! își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari. Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face pe www.letsdoitromania.ro, iar cei înscriși vor putea să-și aleagă zonele pe care le curăță prin intermediul aplicației World Cleanup. Voluntarii mobilizaţi pe 15 septembrie vor curăţa deşeuri a căror cartaresau identificare a mormanelor de deșeuri se realizează cu aplicația de mobil World Cleanup. Aplicația poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay. Cei care au contribuit la Harta Deșeurilor pot câștiga premii în valoare de 17 250 de RON, precum laptop-uri, smartphone-uri și o excursie pentru 2 persoane în România. Cartarea s-a încheiat pe 2 septembrie, fiind încărcate pe hartă 1600 de mormane de deșeuri.

Toate zonele cu deșeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat.