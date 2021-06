Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită, astăzi, în Piața Tricolorului din municipiul Suceava. Manifestările au debutat cu oficierea slujbei de sfințire a drapelului în Biserica „Sfânta Înviere”. Ceremoniile au continuat în Piața Tricolorului, în apropierea statuii Bucovina Înaripată, în prezența oficialităților sucevene, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, prefectul Iulian Cimpoeșu, subprefectul Alexandru Salup și șefi de instituții publice. Slujba religioasă a fost oficiată de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul alături de un sobor de preoți.

A urmat apoi Ceremonia de Înălțare a Drapelului României, iar manifestările s-au încheiat cu defilarea și prezentarea onorului de către detașamentul de onoare.