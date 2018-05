Ca-n fiecare an, Ziua Eroilor a fost marcată, la Suceava, printr-un ceremonial militar şi religios cu depuneri de coroane de flori. Ceremonialul a avut loc la Monumentul Eroilor din Cimitirul Pacea. În debut a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor. Despre însemnătatea acestei zile a vorbit primarul Ion Lungu, în timp ce prefectul Mirela Admnicăi a dat citire mesajului ministrului Administrației și Internelor, Carmen Dan.

Printre participanți s-au mai aflat senatorul Virginel Iordache, viceprimarul Marian Andronache și lucrători ai Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. De asemenea, au fost prezenți copii de la Grădinița „Sfîntul Ioan” îmbrăcați în costume populare. Copiii erau însoțiți de două educatoare. Ziua Eroilor este sărbătorită odată cu Înălţarea Domnului.