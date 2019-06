Ziua Eroilor a fost marcată astăzi, la Suceava, printr-o manifestare militară şi religioasă cu depunere de coroane de flori, la Monumentul Eroilor din Cimitirul „Pacea”. Ceremonialul a debutat cu oficierea unei slujbe de pomenire a eroilor, iar despre însemnătatea acestei zile au vorbit prefectul Mirela Adomnicăi, primarul PNL Ion Lungu și vicepreședintele PNL al Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc. La eveniment au mai participat, printre alții, subprefectul Silvia Boliacu, adjuncta Inspectoratului Școlar, Gabriela Mihai, deputatul ALDE, Alexandru Băișanu și consilierul județean PSD, Dan Ioan Cușnir. De asemenea, au fost prezenți și cîțiva elevi de școală generală. Ziua Eroilor este sărbătorită de Înălţarea Domnului.

