Începând cu 2015, la inițiativa comună a European Microfinance Network și Microfinance Center, microfinanțarea sărbătorește, în fiecare 20 octombrie, propria Zi Europeană.

Scopul Zilei Microfinanțării Europene (ZME) este de a crește conștientizarea asupra uneltei de mare putere pe care o reprezintă aceasta în lupta împotriva excluderii sociale și a șomajului.

good.bee Credit este o instituție activă în microfinanțarea din România și un membru implicat atât a European Microfinance Network cât și al Microfinance Center.

„Pentru a-și putea dezvolta cu succes activitățile, micii antreprenori din zonele rurale și urbane au nevoie de acces la servicii financiare de calitate, într-o manieră simplă, flexibilă și oportună. good.bee Credit este instituția specializată care îi sprijină să-și desfășoare și să-și extindă activitățile profitabile, oferindu-le acces la micro-împrumuturi”, a explicat dl. Oleg Moraru, director operațiuni al good.bee Credit IFN SA.

Cea de-a patra ediție a ZME este sărbătorită de aproximativ 20 de membri ai ambelor rețele (din 11 țări europene) care sunt implicați în mai mult de 25 acțiuni pe parcursul lunii octombrie. Scopul lor este acela de a sensibiliza publicul larg, factorii decizionali politici și a mass-mediei asupra impactului pe care instituțiile de microfinanțare le au asupra incluziunii financiare și sociale a cetățenilor europeni.

Acțiunile se desfășoară sub sloganul „E=mc2”. Binecunoscuta formulă are de această dată următorul înțeles: E pentru incluziune Economica si sociala, antrEprenoriat, ocuparea forțEi de muncă, Educație, toate provenite de la puterea MicroCredit-ului la pătrat.

good.bee Credit IFN S.A. membră a grupului ERSTE, celebrează Ziua Microfinanțării oferind persoanelor interesate de finanțare credite flexibile, fără avans, fără garanţii și ușor de accesat pentru investiții, capital de lucru și mixt, atât pentru producătorii agricoli, cât și micii antreprenorii din zonele rurale și urbane.

Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot intra în legatură cu reprezentanţii good.bee Credit IFN SA la numărul de telefon 021.212.07.30 sau pot consulta pagina de website www.goodbeecredit.ro .

good.bee Credit IFN SA este o Instituție Financiară Nebancară înscrisă în Registrul Special al BNR, parte a grupului Erste, înființată în 2009 având ca obiectiv fundamental asigurarea unor servicii financiare de calitate, punând la dispoziție celor care au afaceri în derulare, dar care își doresc să le dezvolte, resursele financiare care le sunt necesare pentru sporirea șanselor de reușită.

Compania țintește cu precădere clienții care se încadrează în profilul întreprinzătorului din România (SRL, Producător Agricol, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială, PFA etc) dornici să își dezvolte în mod continuu activitatea pe care o desfășoară.

good.bee Credit IFN SA a construit o rețea puternică la nivel național formată din 23 centre regionale + sediul central, acoperind toate județele țării, având consultanți specializați dedicați să servească antreprenorii.