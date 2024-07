Ziua Imnului Național al României a fost sărbătorită astăzi printr-un ceremonial religios și militar în ”Piața Tricolorului” din municipiul Suceava. De față au fost oficialități locale precum primarul Ion Lungu, prefectul Alexandru Moldovan, vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, subprefectul Cristian Șologon, senatorul Gheorghiță Mândruță și deputatul Mirela Elena Adomnicăi.

Prin Legea numărul 99 din 26 mai 1998, ziua de 29 iulie a fost proclamată Ziua Imnului Național al României – Deșteaptă-te, române, simbol al unității Revoluției Române din anul 1848. Potrivit legii „Ziua Imnului Naţional” al României este marcată de către autoritățile publice şi celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative cu caracter evocator şi ştiinţific, în spiritul tradiţiilor poporului român, precum şi prin ceremonii militare specifice.