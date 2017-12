Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) și FricaDeZbor.ro, primul site din România care tratează aviația din perspectiva aviofobilor, alături de un echipaj de profesioniști din aviație, psihologie, securitate și drept, s-au întâlnit cu 35 de pasageri cu frică de zbor care au avut curajul să se îmbarce într-o cursă aeriană imaginară în culisele aviației civile din România.

“Decolarea” a avut loc pe data de 7 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale a Aviației Civile, de pe Aeroportul Internațional “Aurel Vlaicu” București-Băneasa și a avut un echipaj format din investigatori de evenimente aeronautice, piloți și însoțitori de bord, psihologi, specialiști în securitate aeronautică și avocați specializați în Dreptul Aviației. Cu toții au contribuit la consolidarea gradului de conștientizare asupra siguranței și eficienței transportului de pasageri în rândul persoanelor cu frică de zbor. Astfel, cei prezenți au găsit răspunsurile la întrebările care i-au măcinat la fiecare călătorie cu avionul, provocându-le anxietate, și au descoperit, totodată, latura umană a domeniului și pasiunea celor care îl animă. Finalul seminarului a adus și o surpriză – o tombolă, în urma căreia unul dintre aviofobi a câștigat un zbor demonstrativ, alături de un instructor de zbor. Astfel, câștigătorul va avea posibilitatea de a înțelege pe deplin ce se întâmplă în cabină și cum reacționează aeronava în diferite situații.

România, pe locul 4 în Europa la siguranța aviației civile

În anul 2010, în baza prevederilor legale aplicabile și în conformitate cu Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, CIAS a fost desemnat organismul de stat responsabil în România pentru investigarea accidentelor și incidentelor grave de aviație civilă.

“Misiunea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile este menținerea și dezvoltarea siguranței aviației civile. Aceasta se realizează prin emiterea recomandărilor de siguranță, bazate pe informații rezultate din investigațiile evenimentelor din aviația civilă și din analize, cu scopul prevenirii producerii unor evenimente similare. Pasagerii trebuie să fie conștienți de faptul că CIAS este într-o continuă consolidare a misiunii sale de a contribui la creșterea siguranței transportului aerian civil din România și, prin urmare, aviofobii vor găsi întotdeauna în noi un partener de încredere pentru a-și învinge frica de zbor”, a declarat Nicolae STOICA, directorul general al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS).

“În plus, ceea ce este important de menționat este faptul că în doar doi ani de la înființarea CIAS, în urma auditului ICAO desfășurat în anul 2012 la nivelul aviației civile din România, țara noastră a fost situată pe locul 4 în Europa și pe locul 10 în lume în privința siguranței aviației civile. De asemenea, prin toate acțiunile și activitățile CIAS, dorim să transmitem pasagerilor un sentiment de încredere în aviația civilă, consolidând constatarea statistică conform căreia transportul aerian este cel mai sigur mijloc de transport”, a adăugat Cristian TECUCEANU, șeful Serviciului Investigații din cadrul CIAS.

Frica de zbor la români

44 din 129 de români au avut parte, la un moment dat, de un zbor cu turbulențe, ori de o călătorie cu probleme, o arată un chestionar întocmit, în rândul pasagerilor, de către FricaDeZbor.ro. Aceasta i-a afectat atât de mult, încât 70% dintre ei încă zboară cu frică și anxietate. Totodată, o altă categorie a aviofobilor, mai mică ce este drept, este reprezentată de cei care nu au zburat până acum niciodată, din aceeași cauză: frica de zbor. Cu toții au însă două lucruri în comun: faptul că ratează vacanțe sau evenimente importante din viață, precum și faptul că, pentru ei, aviația este un domeniu mistic, în care mai degrabă interpretează ce se întâmplă decât să solicite și să primească informații corecte, care să îi ajute să se calmeze.

„Puțini sunt cei care știu că liniștea, în avion, poate fi periculoasă. Îi sperie însă fiecare zgomot pe care îl aud în timpul zborului și îi asociază interpretări dramatice. Un alt motiv, aș putea spune principal, al aviofobiei, sunt turbulențele. Pentru toate există însă explicații. În cadrul acestui proiect, căutăm să le oferim pasagerilor argumente pentru care ar trebui să fie mai relaxați în ceea ce privește aviația comercială, informații despre desfășurarea zborului, întreținerii aeronavelor, pregătirii piloților. În acest context, le oferim expertiza mai multor specialiști implicați în desfășurarea unei călătorii cu avionul, cât și îndrumarea psihologică, pentru a își înțelege frica și cum o pot controla”, a declarat Sebastian RADU, inițiatorul proiectului FricaDeZbor.ro.

„Ca de fiecare dată, ne bucurăm să venim în sprijinul beneficiarilor transportului aerian pentru îmbunătățirea percepției publice asupra siguranței aviației civile din România și suntem încântați să constatăm o deschidere din ce în ce mai mare a pasagerilor cu frică de zbor ce doresc să afle mai multe informații privind culisele aviației civile”, a declarat Simona WIST, Șef Birou Comunicare și Relații Internaționale în cadrul CIAS.