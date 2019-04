Direcţia de Sănătate Publică Județeană Suceava, în parteneriat cu furnizorii de servicii medicale, unitățile administrativ teritoriale cu asistență medicală comunitară, celebrează în data de 2 aprilie 2019 Ziua Internațională a Conştientizării Autismului.

Actuala campanie din lumea medicală, inițiată de către Ministerul Sănătății are sloganul: „Să înţelegem autismul! Şanse egale şi participare activă!”

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului este marcată în fiecare an, începând cu 9 septembrie 1989. Aceasta a fost desemnată prin Rezoluția 62/139 a Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Tema campaniei din anul acesta a Zilei Internaționale a Conştientizării Autismului este „Înţelegerea și conștientizarea autismului”.

Campania din acest an dedicată Zilei Internaționale a Conştientizării Autismului are ca scop informarea și conștientizarea:

profesioniștilor din sănătate şi educaţie despre problematica autismului și metodele de management al pacienților cu autism;

părinților în general, părinților și aparținătorilor pacienților cu autism asupra posibilităților de diagnosticare, tratament și cu privire la realizarea deplină a drepturilor persoanelor cu autism

Datele OMS publicate în aprilie 2017, estimează că la nivel mondial 1 din 160 de copii suferă de una din tulburările din spectrul autist (TSA), această estimare reprezentând o cifră medie.

În acest moment nu există o statistică oficială privind numărul de persoane cu tulburări din spectrul autist în ţara noastră.

Datele statistice furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică București privind tulburările dezvoltării psihologice și alte tulburări fără precizare (cod ICD 10 – F83, F84, F88, F89), pe județe și pe sexe, în România, în anul 2017, evidențiază pentru județul Suceava o incidență de 6,21 la 100.000 locuitori (de 10,60 la 100.000 locuitori pentru sexul masculin și 1,90 la 100.000 locuitori pentru sexul feminin). Incidența cea mai mare se constată în județul Mureș cu o incidență de 17,20 la 100.000 locuitori (cu 21,08 la 100.000 locuitori pentru sexul masculin și 13,45 la 100.000 locuitori pentru sexul feminin), în timp ce județele Ialomița și Olt au o incidență de 0 la 100.000 locuitori.

Tulburările din spectrul autismului (TSA) sunt un grup de tulburări complexe de dezvoltare a creierului. Aceste tulburări se caracterizează prin dificultăți în interacțiunea și comunicarea socială și printr-o gamă restrânsă de interese și activități, cu caracter repetitiv.

Persoanele cu autism au nevoie de mai multă susținere, de apartenența la un grup, de educație. Pentru de a-i ajuta pe copiii cu autism să își descopere și să își uitilizeze potențialul la cel mai înalt nivel trebuie să identificăm cât mai devreme primele simptome ale unei tulburări de spectru autist.

În cabinetul medicului de familie, în urma aplicării chestionarului pentru screening copiilor cu vârste între 1 an și 3 ani, părintele poate fi îndrumat către un specialist. Chestionarul screening se aplică gratuit de către medicul de familie, durează între 5 şi 10 minute şi poate ajuta părintele să îşi dea seama foarte devreme dacă, copilul poate să dezvolte acest tip de întârziere sau a dezvoltat deja.

Copiii cu TSA au în general mari dificultăți în interacțiunea socială, exprimarea interesului față de persoanele cu care intră în contact și adesea adresarea întrebărilor poate fi o etapă greu de parcurs în procesul de recuperare.

În data de 2 aprilie 2019, persoanele care suferă de autism, familiile acestora, părinții în general, organizațiile de pacienți, politicienii, profesioniştii din sistemul sanitar, cercetătorii, personalul din educație şi psihologii se reunesc în spirit de solidaritate pentru a conștientiza opinia publică în legătură cu autismul.

La nivel județean se vor organiza evenimente de informare și conștientizare despre autism:

Postarea pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Județene Suceava (http://www.dspsv.ro) a tuturor documentelor informative;

Transmiterea, în format electronic, a materialelor informative referitoare la campanie, furnizorilor de servicii medicale din sistemul public și privat de sănătate;

Distribuirea de materiale informative specifice temei prin asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari, rețeaua de medicină școlară, cabinetele medicilor de familie.