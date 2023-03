Miercuri, 22 martie, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a celebrat Ziua Mondială a Apei alături de studenții Universității „Ștefan eel Mare” Suceava, prilej de reamintire a importantei deosebite pe care o are apa în viața oamenilor și a necesitații protejării și conservării ei.

Evenimentul a avut dublu scop: sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei (22 martie) și a Zilei Mondiale a Meteorologiei (23 martie).

Directorul SGA Suceava, Daniel Drăgoi, a făcut o scurta prezentare despre originea și istoricul acestei zile, despre scopul și importanta ei, în contextul crizei apei pe care o traversam la nivel mondial, punând accent totodată pe importanta gestionarii durabile a acestei resurse.

”Se impune un proces de reeducare a omului, în sensul reluării unor procedee tradiționale de conviețuire cu apele, care conțin mecanisme de adaptare și supraviețuire, dar care implică un proces îndelungat de înțelegere, acceptare și asumare a riscurilor, fie ca este vorba despre măsuri de gestionare a inundațiilor, a secetei sau a poluării apelor”, a precizat Drăgoi.

Inginerul-șef al SGA Suceava, Daniela Stanciuc, a prezentat activitatea desfășurată în cadrul instituției, lucrările de apărare împotriva inundațiilor aflate în administrare, dar și despre gospodărirea cantitativă și calitativă a resurselor de apă.

Activitatea SGA Suceava a avut și o parte practică. Studenții au fost invitați să viziteze Barajul Mobil Priza Mihoveni, din vecinătatea municipiului Suceava, unde Ii s-a prezentat rolul și modul de funcționare al acestuia.

”Barajul Mobil Priza Mihoveni este amplasat în albia râului Suceava, la circa 10 km în amonte de municipiul Suceava. Barajul este de tip stăvilar, având 7 deschideri: 5 sunt echipate cu stavile segment pentru reglarea debitelor și 2 cu stavile plane pentru reglarea nivelului in lac, evacuarea plutitorilor și evacuarea apelor mari. Funcțiunile principale sunt pomparea de debite din râul Suceava în acumularea Dragomirna și compensarea de debite de servitute pe râul Suceava. Barajul se încadrează în clasa a III-a de importanță și are categoria de importanță C, baraj de importanță normală. Ziua Mondiala a Apei nu reprezintă numai un eveniment anual, ci este un prilej de a reitera eforturile noastre concentrate în scopul asigurării resurselor de apă pentru toate folosințele, precum și pentru protejarea acestora”, a explicat Daniel Drăgoi.