Direcţia de Sănătate Publică Suceava, în parteneriat cu Centrul Judetean de Planificare Familiala, reţeaua de medicină şcolară, cabinete ale medicilor de familie, reteaua de asistenta medicala comunitara din cadrul Unitatilor Administrativ Teritoriale, celebrează în perioada 26 septembrie – 15 octombrie campania Ziua Mondială a Contracepţiei.

România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte numărul de copii născuţi de mame cu vârste sub 15 ani, reprezentând o treime dintre toate cazurile Uniunii Europene (676 născuți vii din 2000), conform unui comunicat al Societăţii de Educaţie contraceptivă şi sexuală.

“Fenomenul copiilor cu copii este un fenomen social, pentru că efectele nu se limitează la situația unei mame sau a unei comunități, ci vizează, în lanț, sănătatea fizică și emoțională a unor copii care se nasc într-un mediu vulnerabil și supus riscurilor sociale. Pe de altă parte, mamele minore sunt mai predispuse să nască prematur, iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale mortalității infantile”, a explicat Gabriela Alexandrescu, de la Organizația Salvați copiii, din România.

Faptul că se înregistrează un număr crescut de sarcini la minore, apărând fenomenul copii cu copii, la vârsta la care dezvoltarea fizică și emoțională sunt incomplete, cu consecințe negative (abandon școlar, copii abandonați în spitale sau orfelinate, copii născuți prematur, risc de mortalitate maternă și infantilă și alte complicații la naștere), justifică acordarea unei atenții mai mari contracepției.

Contracepția, noțiunile despre sănătatea sexuală și reproductivă, vin în sprijinul înlăturării fenomenului prin conștientizarea și înțelegerea din partea mamelor, a părinților, a cuplurilor. Contracepția vine și în sprijinul evitării sarcinilor nedorite și a responsabilizării fetelor și femeilor legate de faptul că fiecare copil contează.

Motto 2018: “Contracepţia: Viaţa ta este responsabilitatea ta!”.

Scopul campaniei:informarea populației generale, mai ales a tinerilor despre metodele contraceptive, în vederea alegerilor corecte pentru sănătatea sexuală şi reproductivă.

Grupuri vulnerabile: copiii cu vârste între 10-18 ani, persoanele cu dizabilități mentale, copiii din zonele rurale, persoanele cu o condiție socio-economică precară.

Obiectivele campaniei sunt:

Creşterea numărului de fete și femei informate corect despre metodele contraceptve, despre accesul liber la acestea şi serviciile de planifcare familială.

Creşterea interesului fetelor și femeilor faţă de contracepţie.

Creşterea numărului de fete și femei informate asupra serviciilor de sănătate corespunzătoare.

Scăderea numărului de sarcini nedorite.

Acţiunile de Informare-Educare-Comunicare planificate:

Distribuirea de materiale informatve specifce temei.

Difuzarea de informaţii pentru populaţia generală pe website-ul instituţiei.

Training pentru asistenţi medicali comunitari şi mediatorii sanitari – “Contracepţia: Viaţa ta este responsabilitatea ta!” – lector – Dr . Maria Bucşineanu – medic primar M.F., planificare familială, Centrul Judetean de Planificare Familiala si Contraceptie, joi, 4 octombrie 2018, ora 10.

– lector – . – medic primar M.F., planificare familială, Centrul Judetean de Planificare Familiala si Contraceptie, joi, 4 octombrie 2018, ora 10. Antrenarea personalului din asistenta medicala comunitara in realizarea unor sesiuni informative in mediul rural;