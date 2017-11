În fiecare an, la 14 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Diabetului Zaharat. Această zi are loc la nivel internaţional, la iniţiativa Federației Internaționale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății şi a fost propusă în 1991 ca răspuns la creşterea alarmantă a frecvenţei acestei boli. Iniţiativa aparţine Federaţiei Internaţionale de Diabet creată în anul 1950, la care au aderat aproape toate ţările lumii. Evenimentul are drept scop să ofere o mai bună informare persoanelor care suferă de diabet zaharat, reprezentând și o manieră de implicare și de informare a publicului. Anul acesta tema de discuţii este ,,Femeile și Diabetul: dreptul nostru la un viitor sănătos.” Conform Federației Internaționale de Diabet (IDF) există peste 199 milioane de femei care au diabet la nivel mondial, estimându-se că se va ajunge până la 313 milioane în anul 2040. 1 din 10 femei trăiește cu diabet, iar multe dintre aceste nu au acces la educație, tratament sau îngrijire. Femeile cu diabet zaharat tip 2 au un risc de zece ori mai mare de a suferi de boli cardiovasculare, iar cele care suferă de diabet zaharat tip 1 au un risc ridicat de a pierde sarcini sau de a naște copii cu malformații. Cele două asocieri, sarcina şi diabetul, transformă sarcina dintr-o stare fiziologică într-o sarcină cu risc obstetrical crescut întrucât pot dezvolta complicaţii majore atât mama cât şi fătul. În Cadrul Ambulatoriul de Diabet din Spitalului Județean Suceava s-au urmărit şi tratat tinere cu diabet zaharat tip 1 care şi-au dorit şi au reuşit să aibă copii sănătoși şi care au transmis gândurile ulterior: “fiindcă de-a lungul sarcinii nurorii mele ne-ați fost un bun medic si sfătuitor, iată a venit vremea să vă împărtășim bucuria noastră: acum o săptămână s-a născut L.A., sănătos şi frumușel foc.”



În România, managementul diabetului zaharat este asigurat de Programul Naţional de Diabet, pentru toţi cei aproximativ 500.000 de pacienţi, dintre care aproape 100.000 trataţi cu insulină. La nivelul județului Suceava sunt înregistrați peste 37000 de pacienți care suferă de aceasta afecțiune. În cadrul Spitalul Județean de Urgente Suceava există un Ambulatoriu de specialitate pentru pacienții cu diabet zaharat, cu spaţii generoase (4 cabinete de consultaţii, o sala de așteptare încăpătoare, sală de educaţie) aflat sub coordonarea medicului Claudiu Cobuz. Zilnic sunt consultaţi peste 100 pacienţi de medicii care îşi desfășoară activitatea aici. Ambulatoriul de Diabet din cadrul Spitalului Județean Suceava, coordonat de Dr. Claudiu Cobuz, marchează ziua mondială a diabetului prin dozarea gratuită a hemoglobinei glicozilate pentru persoanele cu diabet zaharat, care ştiu că au alături echipa medicală de îngrijire, care are nu numai un rol strict curativ ci şi educativ, care induce comportamente pozitive, care motivează pentru respectarea indicaţiilor, ajută în integrarea familială şi socială.

Viaţa cu diabet este o provocare. Tratamentul diabetului zaharat este complex, cu necesitatea unor schimbări semnificative asupra stilului de viaţă. Boala în sine, complicaţiile ei acute şi cronice, cât şi tratamentul ei pot avea impact nu numai asupra persoanei cu diabet ci şi asupra familiei acesteia. Autocontrolul de succes reuşeşte adaptarea diabetului pentru a se potrivi stilului de viaţă al pacientului, şi nu adaptarea stilului de viaţă pentru a se potrivi diabetului. Rolul medicului diabetolog este asemănător cu un antrenor (care le oferă persoanelor cu diabet abilităţile necesare pentru a-şi controla ei înşişi diabetul) şi cu al unui ghid (care îi ajută să ia decizii informate despre viaţa cu diabet şi care lucrează împreună la crearea unui plan pentru atingerea controlului glicemic optim). Medicaţia, planificarea meselor, exerciţiul fizic şi automonitorizarea sunt toate parte din plan. La fel sunt şi controlul stresului, luarea în considerare a laturii emoţionale a diabetului, învăţarea modului de a face schimbări, menţinerea balanţei între cerinţele bolii şi a altor priorităţi, cum sunt familia şi cariera. Fără un plan, este mai uşor ca diabetul să controleze viaţa pacientului, şi nu invers. Nici unul dintre aceste deziderate n-ar fi posibil fără succesul fără precedent al Campaniei Uniţi Pentru Diabet: Ziua Mondială a Diabetului ca un testament pentru unitate şi determinare a întregii comunităţi internaţionale a diabetologilor în faţa impactului devastator al epidemiei diabetului zaharat.



În final, trebuie menţionate persoane cu diabet zaharat care au demonstrat că nu doar se poate trăi cu această boală ci poţi avea şi succes: Mircea Albulescu (cu diabet zaharat tip 1 insulinodepedent de peste 30 ani), actorul Dragoș Bucur (diabet zaharat de 12 ani), înotătorul america Garry Hall Jr., multiplu campion olimpic (cu diabet zaharat tip 1 insulinodependet de la 25 ani), cunoscuta actriţă Halle Berry (cu diabet zaharat din 1989 de la vârsta de 25 ani). Numit o descoperire arheologică de doctorul său, Gerald Cleveland, în vârstă de 91 ani, este unul dintre cei mai longevivi pacienţi cu diabet zaharat, peste 75 ani. De asemenea un pacient tânăr cu diabet zaharat, aflat în evidenţa Cabinetului de diabet din cadrul Spitalului Județean Suceava, sub tratament zilnic cu 4 injecţii de insulină, cu pasiune pentru mişcare în aer liber, a reuşit recent, ascensiunea pe Mont Blanc, până mai sus de refugiul „Goûter”(3817m), adică până la 4800m. Acest tânăr pacient din Suceava (care a dorit să rămână anonim) este exemplul pentru una din cele mai frumoase experiențe umane, care a reuşit să renască încrederea, gustul sportului şi poate cel mai important: „m-am simțit normal în timpul unei săptămâni în care am avut o experiență de neuitat. Totul a fost grozav și minunat: atmosfera, peisajele, vremea, sprijinul de la egal la egal, prietenia … râde! Nu am lăsat niciodată diabetul să câştige! ” Dincolo de scheme terapeutice şi ghiduri de tratament, promovarea acestor experiențe normalizează viaţa persoanelor cu diabet zaharat în faţa oricăror solicitări (şi plăceri!) ale vieţii.

Dr. Claudiu Cobuz

Medic primar diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

Doctor în ştiinţe medicale

Lector universitar

Coordonator Ambulatoriu de Diabet Spitalul Județean Suceava