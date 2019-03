În fiecare an, la data de 24 martie se celebrează în întreaga lume Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei, prilej cu care Organizația Mondială a Sănătății subliniază faptul că tuberculoza rămâne o problemă epidemiologică mondială, producând moartea a milioane de oameni anual.

Raportul Global pentru Tuberculoză din 2017 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că 54 milioane de vieți au fost salvate prin diagnosticul și tratamentul tuberculozei în perioada 2000-2017.

În 2017, 10 milioane de persoane aveau tuberculoză (6.726.769 milioane cazuri notificate, 90% au fost adulți, 36% au fost femei și 1 milion copii), dintre care, 1,6 milioane au decedat prin această boală, inclusiv 0,3 milioane la persoanele cu co-infecție HIV. Dintre copii, 1 milion s-au îmbolnăvit de tuberculoză și 230.000 au decedat prin această boală, inclusiv cei cu HIV. Doar 6% dintre cazuri au fost în regiunea europeană a OMS și în regiunea OMS din America, fiecare dintre acestea având 3% din cazuri.

OMS a elaborat un program de lucru pentru perioada 2019-2023, în vederea eliminării TB, care vizează două obiective: 40 milioane de persoane cu TB să primească îngrijire, inclusiv 3,5 milioane de copii și 1,5 milioane de persoane cu TB rezistentă la medicamente; Cel puțin 30 de milioane de persoane să beneficieze de servicii de prevenire a TB în perioada 2018-2022.

Conform raportului Supravegherea și monitorizarea tuberculozei în Europa, 2018, elaborat de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor ( ECDC ) și OMS-Europa, în 2016, cele cinci țări cu cel mai mare număr de cazuri incidente de TB, au fost: Rusia (94.000), Ucraina (39.000), Uzbekistan (24.000), România (15.000) și Kazakhstan (12.000). Incidența a fost crescută în Kyrgyzstan (145/100.000 locuitori), Moldova (101/100.000 locuitori), Georgia (92/100.000 locuitori), Ucraina (87/100.000 locuitori) și Tajikistan (85/100.000 locuitori).

În România, la sfârșitul anului 2017, erau în evidență 14.000 cazuri noi, 13.004 de cazuri notificate de TB (incidență 72%000 locuitori), 4.600 la femei și 9.400 la bărbați. La copiii cu vârste de până la 4 ani s-au înregistrat 280 cazuri la fete și 320 la băieți. S-au înregistrat 927 decese, 741 bărbați și 186 femei.

În 2017, conform buletinului informativ al Institutului National de Sănătate Publică (INSP), cele mai multe decese au fost înregistrate în regiunea Nord-Est, respectiv 181 decese, reprezentând 0,41% din totalul deceselor.

Sloganul de anul acesta al Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei este:

ESTE TIMPUL SĂ NE PROTEJĂM DE TUBERCULOZĂ!

Răspunsul sistemului de sănătate din România pentru reducerea poverii TB se desfăşoară conform Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei 2015 – 2020, aprobată prin HG nr. 121/2015 şi este realizată prin Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) în conformitate cu actele normative care reglementează derularea programelor naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății.

Obiectivul campaniei este: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare cu privire la problema TB în rândul populației şi în rândul persoanelor cu co-infecţie HIV/TB.

Activităţile propuse:

Întâlniri de lucru cu partenerii din cadrul campaniei;

Actiuni de informare și educare cu elevii de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară vizionarea unui film tematic:’Tuberculoza se vindecă”, se vor distribui pliante si postere. Aceste acțiuni vor fi susținute de doamna doctor Mirela Grămadă, coordonatorul judeţean al Programului Naţional de Control şi Supraveghere a Tuberculozei din dispensarul TB și reprezentanți ai DSPJ Suceava, compartimentul de Promovare a Sănătății,

Atelier de lucru cu asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari din județ, cu tema – ” Tuberculoza se vindecă” – susținut de dr. Mirela Grămadă, coordonatorul judeţean al Programului Naţional de Control şi Supraveghere a Tuberculozei, dr.Roxana Filip, doctor în științe medicale, medic laborator clinic la laboratorul BK din cadrul Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, și coordonatorul Programului Naţional de Control şi Supraveghere a Tuberculozei din cadrul DSPJ Suceava. Atelierul de lucru va avea loc la data de 26 martie 2019, ora 10:00 în sala conferințe, etajul 2 din cadrul DSPJ Suceava

Informarea populaţiei ţintă cu privire la tuberculoză.