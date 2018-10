În 16 octombrie 2018 la DSP Suceava se derulează campania de celebrare a zilei naționale a alimentației și a combaterii risipei alimentare în cadrul subprogramului de promovare a unui stil de viaţă sănătos al Ministerului Sănătăţii.

Parteneri în realizarea campaniei sunt: Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Scoala Generala Stefan Cel Mare Carlibaba, unitatile administrativ teritoriale cu asistenta medicala comunitara, furnizorii de servicii medicale.

Alimentaţia este o nevoie fundamentală a omului şi o condiţie necesară supravieţuirii şi prosperităţii fiinţei umane iar cu această ocazie atragem atenţia întregii societăţi asupra problemei siguranței și a risipei alimentare.

Risipa de alimente este o problemă mondială care a căpătat o importanță din ce în ce mai mare pe agenda publică și politică din ultimii ani. Importanța acestui subiect va continua să crească, în special având în vedere nevoia de a hrăni o populație mondială aflată în creștere.

Asigurarea securității alimentare a populației, este obligația fiecărui stat. Problema securității alimentare, a accesului populației la produse agro-alimentare de bază și de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate statele lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Asigurarea securității alimentare pentru toți indivizii, contribuie la liniștea socială, la stabilitate și prosperitate

Scopul campaniei: informarea şi de conştientizarea publicului larg privind problema siguranței și a risipei alimentare la noi în ţară.

Sloganul campaniei: Alimente sigure în cantitățile necesare. Stop risipei alimentare!

Obiectivele principale ale campaniei sunt:

1. Creșterea nivelului de informare a populației generale despre risipa alimentară, modalități de combatere a acesteia și măsuri esențiale pentru siguranța

2. Creșterea nivelului de conștientizare a publicului larg cu privire la faptul ca risipa alimentară este o problemă socială majoră. In timp ce milioane de oameni trăiesc la limita sărăciei, industria alimentară se confruntă cu dificultăţi în gestionarea tonelor de deşeuri alimentare.

3. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe despre risipa alimentară și de conştientizare a decidenţilor politici asupra necesităţii revizuirii (inclusiv elaborării și adoptării normelor de aplicare ale acesteia) în vederea aplicării urgente a Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

MESAJE CHEIE A CAMPANIEI:

Cumpărând alimente cu chibzuinţă, salvăm planeta.

Donati alimentele pe care nu le consumaţi.

5 recomandări pentru o mâncare mai sigură:

1. Păstrați curățenia.

2. Separați alimentele gătite de cele crude.

3. Gătiți (preparați termic) cât mai bine alimentele.

4. Păstrați alimentele la temperaturi sigure.

5. Folosiți surse de apă și materii prime sigure la prepararea alimentelor!

Activităţile planificate de Direcţia de Sănătate Publică Suceava:

Organizare la Scoala Gimnazială Nr. 4 Suceava și Scoala Generala Stefan Cel Mare Carlibaba, a unor evenimente informative, culturale, distractive, sportive, care pot crește gradul de conștientizare cu privire la necesitatea reducerii risipei alimentare și asigurarea unei alimentații sigure.

Distribuire de materiale promoționale cu mesaje educative prin asistenții medicli comunitari si mediatorii sanitari.

Distribuire de materiale promoționale cu mesaje educative la cabinetele medicale scolare.

Informare, educare, comunicare prin mijloace media (presă scrisă, radio şi TV, internet, website, social media).