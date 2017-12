Ziua Națională a României a fost sărbătorită, astăzi, de mii de persoane care au fost prezente în centrul Sucevei. Adulți și copii, mulți dintre ei veniți cu steaguri tricolore, sucevenii au ținut să fie prezenți în număr foarte mare la ceremonia militară organizată de Ziua Națională a României. Evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie au început în fața Palatului Administrativ, după ce prefectul județului, Mirela Adomnicăi, a prezentat onorul în fața Drapelelor de Luptă ale detașamentelor de militari, jandarmi și cadre ale ISU Suceava.

La ceremonia organizată de Ziua Națională a României au participat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreședintele Gheorghe Niță, primarul Sucevei, Ion Lungu, viceprimarii Lucian Harșovschi și Marian Andronache, precum și parlamentarii Ioan Balan, Ioan Stan, Virginel Iordache, Alexandru Băișanu și Ilie Niță. Ceremonia a fost deschisă cu interpretarea Imnului Național al României, de către solistul de muzică populară George Finiș.

După o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți au urmat apoi alocuțiunile oficialităților.

Mirela Adomnicăi: Sentimentul naţional, dorinţa de unitate şi patriotismul, am convingerea că ne-au însufleţit pe noi toţi să fim prezenţi aici

După ce a dat citire mesajului premierului României de Ziua Naţională a României, Mihai Tudose, prefectul Mirela Adomnicăi le-a transmis tuturor celor prezenţi că îşi doreşte ca sentimentul naţional, dorinţa de unitate şi patriotismul să îi însoţească pe suceveni nu doar astăzi, ci în permanenţă, „pentru că aceste sentimente ar trebui să ne determine şi să ne inspire în gândurile şi faptele noastre”. „Sentimentul naţional, dorinţa de unitate şi patriotismul, am convingerea că ne-au însufleţit pe noi toţi şi ne-a determinat să venim aici să sărbătorim Ziua Naţională a României. Îmi exprim speranţa că aceste sentimente ne vor însoţi pe parcursul întregii zile de astăzi, dar mai ales în fiecare zi de acum încolo, pentru că aceste sentimente ar trebui să ne determine şi să ne inspire în gândurile şi faptele noastre. Şi în aceste momente de sărbătoare se cuvine să aducem şi un omagiu tuturor celor care şi-au servit cu cinste şi demnitate ţara, tuturor celor care au luptat şi au căzut pe front pentru ca noi, astăzi, să vorbim româneşte, să avem patria noastră şi să ne păstrăm valorile naţionale. Vă urez să sărbătoriţi din plin, să vă bucuraţi de această zi de sărbătoare, vă urez sănătate, linişte şi prosperitate. La mulţi ani!”, a fost mesajul transmis de prefectul Mirela Adomnicăi.

Gheorghe Flutur: „Este mare lucru să fii contemporan cu Centenarul Marii Uniri”

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a transmis tuturor că este bucuros să fie alături de suceveni la sărbătorirea Zilei Naţionale şi la intrarea în Anul Centenar. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că „e mare lucru să fii contemporan cu Centenarul”, şi i-a îndemnat pe suceveni să fie mândri că sunt români. „Bună ziua dragi români. La Mulţi Ani din tot sufletul vă urez tuturor. Sunt bucuros că particip astăzi alături de dumneavoastră la această Zi Naţională şi la intrarea în Anul Centenar. E mare lucru să fii contemporan cu Centenarul Marii Uniri. Acest lucru se întâmplă o dată în viaţă. Cu trei zile în urmă aici la Suceava am avut ocazia şi onoarea să deschidem Centenarul Unirii Bucovinei cu ţara. Şi trebuie să fim mândri de asta. Şi când spun să fim mândri vocea noastră trebuie să audă, pentru că români suntem şi cei de aici, dar şi cei de peste hotare, de la Cernăuţi, care aşteaptă învăţământ în limba română, sunt şi cei din Basarabia care acum 100 de ani se uneau cu România. Români sunt şi pe valea Timocului, români sunt şi în Diaspora, care muncesc, şi trebuie să ne gândim la toţi. Şi gând spun să ne gândim sunt foarte conştient că trebuie să facem mai mult pentru ei şi pentru dumneavoastră. De aceea, demnitatea şi mândria nu trebuie folosite doar astăzi. Trebuie să le avem tot timpul în suflet. Pentru că avem motive să fim mândri că suntem români. Acest neam a stat cu fruntea sus, acest neam face parte dintr-o Uniune Europeană puternică, unde ne-am găsit şi noi locul în urmă cu 10 ani. De aceea vă urez tuturor multă sănătate, bucurie, Sărbători fericite. Trăiască Bucovina! Trăiască Suceava! Trăiască România!”, a spus Gheorghe Flutur.

Ion Lungu: 1 Decembrie 1918 a fost şi rămâne cea mai importantă zi din istoria neamului românesc

Invitat să ia cuvântul, primarul Sucevei, Ion Lungu, a subliniat faptul că fără doar şi poate, 1 Decembrie a fost şi rămâne cea mai importantă zi din istoria neamului românesc. Ion Lungu a precizat că până la aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, Primăria Sucevei are pregătite, pe parcursul următorului an, mai multe evenimente pentru sărbătorirea Centenarului. Lungu a spus că dorinţa municipalităţii este ca anul viitor, de Ziua Bucovinei şi Ziua Naţională a României, să fie dezvelit un nou Monument al Unirii. „Fără doar şi poate, ziua de 1 Decembrie 1918 a fost şi rămâne cea mai importantă zi din istoria neamului românesc, pentru că aşa cum se ştie atunci s-a făcut Marea Unire. Spunea un mare academician că Unirea nu a făcut-o o persoană, nu a făcut-o un partid, a făcut-o naţiunea română. Sigur, acest ideal de secole al românilor s-a împlinit atunci. Dar totuşi nu trebuie să-i uităm pe cei care s-au zbătut pentru a ajunge aici, începând cu Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, şi mergând mai departe la Războiul de Independenţă, la Unirea Dobrogei cu Patria Mamă, la Unirea Basarabiei şi de asemenea Unirea Bucovinei, care a fost sărbătorită zilele trecute. Şi aici i-am omagiat pe marii noştri înaintaşi, Iancu Flondor şi Ioan Nistor. Sigur, această unire au făcut-o tot oamenii înţelepţi. Oamenii vremii, şi aici nu-i putem uita pe regele Ferdinand, pe Ion C. Brătianu, care au avut un rol important în realizarea acestui mare deziderat.

(…) Şi cred că astăzi, mai mult ca oricând, noi românii trebuie să luptăm pentru unitate, pentru unire, pentru independenţă şi pentru suveranitatea ţării. Astăzi, mai mult decât oricând, aceste lucruri depind de fiecare dintre noi. Să fim toleranţi, să lucrăm cu pace şi cu armonie. Sigur aşa cum s-a menţionat aici, de astăzi intrăm în anul centenar. Trebuie să dovedim că noi, generaţia actuală ne ridicăm la nivelul înaintaşilor noştri. De aceea avem foarte multe evenimente în acest an Centenar, care se vor desfăşura aici în Suceava, împreună cu Consiliul Judeţean. Şi primul moment va fi sărbătorirea a 630 de ani de atestare documentară a oraşului Suceava, pe data de 10 februarie 2018. De asemenea, ne dorim, şi este în lucru la Primăria Suceava pentru a găsi un concurs de soluţii, să avem un Monument al Unirii. Ne dorim ca anul viitor cu ocazia Zilei Bucovinei şi a Zilei Naţionale să dezvelim acest Monument al Unirii, să rămână ceva în urma noastră. La final daţi-mi voie ca din partea municipalităţii să vă transmit şi eu un mesaj de sănătate, bucurie, să aveţi un sfârşit de an fericit alături de cei dragi. La mulţi ani dragi români! La mulţi ani dragi suceveni! La mulţi ani România!”, a fost mesajul transmis de primarul Ion Lungu.

Discursurile oficiale au fost urmate de depuneri de coroane şi jerbe de flori din partea reprezentanţilor instituțiilor publice, partidelor politice, societății civile și cadrelor militare. Coroanele de flori au fost depuse la monumentul „Bucovina înaripată” din Piața Tricolorului. După depunerea de coroane, prin fața sucevenilor au defilat un detașament al Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” Botoșani, două plutoane ale Colegiul Militar “Ștefan cel Mare” Câmpulung, precum și cadre ale Inspectoratul Pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Bogdan Vodă” Suceava, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni. A urmat apoi defilarea tehnicii aflată în dotarea Jandarmeriei Suceava, a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Serviciului Român de Informații.