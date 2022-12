Ziua Națională a României a fost sărbătorită astăzi cu dăruire și emoție la Liceul Teoretic Filadelfia din municipiul Suceava. Elevii îmbrăcați cu ii sau în costum popular complet au recitat poezii, au interpretat cântece patriotice și au jucat și o scenetă de teatru în trei acte care a avut-o ca personaj central pe Regina Maria. Elevii au cântat ”Treceți batalioane române Carpații”, Cântă cucu în Bucovina”, ”Se aude glas peste Carpați” și ”Deșteaptă-te române”. Spectacolul a avut loc sub privirile exigente ale directorului liceului, Ioan Bădeliță.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating