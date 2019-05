Ultima săptămână a lunii mai a început în forță la Colegiul Tehnic C.F. “Unirea”: ieri s-a dat startul Săptămânii « Școala Altfel. Să știi mai multe, să fii mai bun ».

În acest an elevii Colegiului “Unirea” se vor bucura de nenumărate activități pe care tot ei le-au și propus în colaborare cu profesorii lor diriginți. Vor fi cinci zile dinamice în care elevii, ajutați de profesori, vor colabora pentru a organiza cele mai interesante ateliere, dezbateri și discuții pe teme strategic alese, concursuri, competiții sportive, cursuri de dans, canto, teatru, pictură, jurnalism, vizionări de film, exerciții de antreprenoriat, design interior și exterior, vizite la instituții publice sau excursii.

„Astăzi, școala noastră și-a deschis larg porțile pentru toți viitorii absolvenți de clasa a VIII-a care, însoțiți de profesorii lor, au văzut cum este Colegiul « Unirea », cum sunt elevii care învață în această unitate de învățământ, dascălii cu care ar putea să se întâlnească din toamnă dacă vor opta pentru a deveni ei înșiși uniriști, dar și sălile de clasă, laboratoarele sau campusul liceului. Oaspeții noștri au fost întâmpinați de elevi voluntari care i-au îndrumat către Aula Colegiului « Unirea » unde s-au întâlnit cu doamna director Daniela Orășanu. Apoi au petrecut ”O oră la Unirea”, vizitând workshop-urile din fiecare laborator al școlii : Atelier de artă populară – Crestături în lemn, Fac mișcare sunt sănătos, Programare cu LOGO, Filmul istoric românesc – între realitate și ficțiune, Satul românesc – vatră de cultură și spiritualitate creștină, Music is the Language of the Heart, Viitori antreprenori, The School Enterprise Challenge”, a declarat prof. Iuliana Gordin

Și în contextul unei experiențe unice, elevii noștri au vrut să-și întâmpine oaspeții cu câteva cuvinte sincere, care descriu cel mai bine calitatea de a fi sau a deveni „unirist”.

“Îmi iubesc școala cu calități și defecte, îmi iubesc școala pentru că mă învață ce înseamnă să fii un om demn. Aici nu mă simt ca într-o școală sau într-un liceu normal, aici mă simt acasă. Pentru că despre Unirea se știe că intri copil și pleci OM.”

Pintileasa Florina-Cosmina, clasa a XI-a F

“Colegiul Unirea ne pregătește pentru viitorul nostrum de Adulți. În liceu nu trebuie să învățam doar cum să excelăm ca profeșioniști, ci și ca oameni în viață. Chiar asta ne oferă Colegiul ‘Unirea – o groază de posibiltăți prin diferite activități și proiecte, dar și cadre didactice foarte bune care au răbdare cu elevii și sunt atente la relația elev-profesor deoarece aceasta relație este cea mai importanăt; doar prin prisma ei prindem și mai mare drag de anumite materii.”

Olivia Curuț, clasa a IX-a A, Președinte CȘE

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/colegiultehniccfunirea/