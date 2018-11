În perioada 12 – 23noiembrie 2018, pentru a marca Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor, LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” din DUMBRAVENI participă la cea de-a V-a ediție a campaniei “Ziua Ștafetei”, o campanie-eveniment initiată de către Fundația Terre des hommesși implementată la nivel național, în cadrul căreia adulții predau ştafeta propriilor meserii unor copii și tineri dornici să le înveţe. Sub umbrela campaniei naționale, 20 copii și tineri din Dumbraveni vor fi sprijiniți să devină, pentru o zi, piloți, educatori, pompieri, jandarmi și manageri.

Drepturile copiilor și tinerilor de a participa la luarea deciziilor în ceea ce le privește viitorul, de a-și exprima propriile opinii și de a fi ascultați de către adulți sunt câteva dintre drepturile lor fundamentale, recunoscute la nivel internațional prin Convenția ONU cu privire la drepturile copiilor, semnată în 20 Noiembrie 1989 și ratificată în România prin Legea nr. 18/1990, la 28 septembrie 1990.

În semn de recunoaștere a acestor drepturi, în luna Noiembrie a fiecărui an (începând din 2012), Fundația Terre des hommes desfășoară campania“Ziua Ștafetei – Acum decideu!” (www.ziuastafetei.ro) prin care copii și tineri din întreaga țară sunt sprijiniți de adulți să-și afirme aspirațiile pentru viitor și să încerce, pentru o zi, profesiile la care visează.

În calitate de coordonator local al campaniei, LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI EMINESCU din DUMBRAVENI a selectat 20 copii și tineri, cu vârste între 12-18 ani, care vor prelua ștafeta profesiilor de piloți, educatori, pompieri, jandarmi și manageri, etc. mergând la sediul Serviciului de Pompieri, o Casa de Avocatură din Suceava, Cabinetului Medical din Dumbraveni, în zilele de 12 – 23 noiembrie 2018. Pe langa acesti elevi implicam in acest proiect si un numar de 10 elevi din Centrul de Plasament din Dolhasca.

În cadrul unei activități de predare-preluare a ștafetei, specialiștii delegați de instituțiile de mai sus le vor prezenta copiilor și tinerilor în ce constau sarcinile lor de zi cu zi, oferindu-le totodată șansa de a participa în mod activ la practicarea acestora. Spre exemplu, la sediul Serviciului de Pompieri, copiii vor fi implicate în simularea unei intervenții în caz de incendiu; la Grădinița din Dumbrăveni, copiii vor deveni educatori, etc.; La activități vor mai participa și tutorii copiilor sau alți membri ai familiei, în calitate de însoțitori.

“I-am întrebat pe copii ce vor să fie când vor crește mari și ne-au răspuns: piloți, educatori, pompieri, jandarmi și manageri. După cum vedeți, când își imaginează ce rol pot avea ca adulți, copiii vor să fie eroii de zi cu zi, cei de care vom avea întotdeauna nevoie. Credem că este important să le arătăm că-i susținem și să le dăm o dovadă de încredere, lăsându-i să ne preia locul măcar pentru o zi, de Ziua Ștafetei. Le mulțumim pe această cale mentorilor care le vor oferi o experiență de viață deosebit de edificatoare, consolidându-le motivația de a deveni ceea ce-și doresc”, a declarat profesorul Romeo Bolohan, desemnat de LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” din DUMBRAVENI să coordoneze campania pe plan local.

”Pentru noi, adulții, participarea copiilor și tinerilor la viața comunității trebuie să devină o prioritate deoarece ei formează generația de mâine, iar societatea pe care o construim azi va fi realitatea lor de mai târziu – este drept și natural să le oferim șansa de a participa în deciziile și acțiunile care-i vor afecta direct, iar Ziua Ștafetei e menită să ne reamintească despre acest lucru”, afirmă Kirsten Theuns, delegatul național al Fundației Terre des hommes.

Despre Fundația Terre des hommes: Fundaţia Terre des hommes (Tdh) este o organizaţie neguvernamentală din Elveţia ce dezvoltă programe şi proiecte în peste 38 de ţări pentru a proteja copiii aflaţi în nevoie. În România, Terre des hommes a avut o prezenţă neîntreruptă încă din 1992, iar de atunci, în fiecare an, mii de copii şi părinţi sunt beneficiari ai activităţilor implementate de către Tdh în următoarele domenii: (1) consolidarea sistemelor de protecţie a copilului şi justiţiei juvenile; (2) protecţia copiilor afectaţi de migraţie şi prevenirea traficului de persoane, şi (3) incluziunea socială a persoanelor de etnie roma şi a altor minorităţi. Recent, în urmă unei analize conduse de către reţeaua globală Keeping Children Safe, Terre des hommes a primit cea mai înalta recunoaştere – Nivel 1 de certificare – pentru modul în care asigura protejarea copiilor în situaţii de risc. Pentru mai multe detalii, accesaţi www.tdh.ro.