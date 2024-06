Ziua Universală a Iei este marcată astăzi în centrul Sucevei, unde a fost organizată o expoziție de costume populare, din recuzita meșterilor populari prezenți la târgul de Sânziene. Expoziția este prezentată pe panouri și manechini fiind exemplificată printr-o horă. Din centrul Sucevei nu lipsește nici expoziția cu vânzare a creatorilor populari care participă la târg. Tot astăzi, vizitatorii târgului, împreună cu meșterii populari vor face coronițe din flori de sânziene, care vor fi expuse într-un mod aparte.

Potrivit Centrului Cultural Bucovina, în calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Sub numele Sânziene, stau trei elemente strâns legate între ele. Primul se referă la zânele, de obicei bune, extrem de harnice în această noapte de 23 spre 24 iunie, adică noaptea Sânzienelor. Al doilea element este reprezentat de florile galbene, care înfloresc în preajma zilei de 24 iunie, plante cu importante atribute divinitorii şi apotropaice, aceste flori fiind substitute vegetale ale zânelor cu acelaşi nume. Al treilea element vizează chiar sărbătoarea de pe 24 iunie. Ziua de Sânziene, o mare sărbătoare religioasă, cand se serbează si Hramul Sucevei, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Obiceiurile practicate în această zi, sunt dedicate dragostei, soarelui şi muncilor agricole, specifice verii. În multe zone din ţară, în această noapte se aprind focuri pe dealuri, iar oamenii umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa, ogoarele și grajdurile.