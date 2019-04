Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi a anunțat că străzile Dimitrie Onciul, Plăieștilor și Meseriașilor au intrat în modernizare. El a menționat că toată zona centrală se reamenajează, se refac trotuarele, se elimină gardul viu și se amenajează parcări. ”Zona centrală se reamenajează. După reabilitarea Str. Curții Domnești a venit și rândul străzilor Dimitrie Onciul, Plăieștilor și Meseriașilor să intre în modernizare.

Toată zona se transformă, refacem trotuarele, eliminăm gardul viu, mărim unde e posibil calea de rulare și amenajăm parcări! La final străzile vor deveni cu sens unic pentru a nu mai avea blocaje în traficul rutier”, a spus Harșovschi.