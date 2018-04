Un sobor de preoți a oficiat o slujbă de sfințire, vineri de Izvorul Tămăduirii, la deschiderea oficială a primei zone de agrement din Suceava. Este vorba despre baza din spatele fostei uzine electrice de pe Tătărași. Investiția care se întinde pe 7 hectare este a municipalității, a costat peste 6 milioane de lei și a fost realizată de firma botoșăneană „Victor Construct”. Printre participanții la inaugurare s-au numărat primarul Ion Lungu, viceprimarii Lucian Harșovschi și Marian Andronache, șeful administrației județene Gheorghe Flutur și deputatul Ioan Balan. Asistența a avut parte de muzică de promenadă cîntată de instrumentiștii Fanfarei Sucevei. Primarul Ion Lungu a spus că pentru folosirea terenurilor de sport și a debarcaderului din cadrul zonei de agrement nu vor fi percepute taxe, dar sînt necesare programări.

Fanfara municipiului va cânta în fiecare duminică în foișorul de pe lac

Trebuie spus că baza de agrement Tătăraşi beneficiază de terenuri de sport, de baschet, volei, debarcader cu bărcuțe, mese de picnic, locuri pentru grătare, alei pentru promenadă. Baza are ca punct de atracție un teren de golf. Acolo va mai fi și cel mai mare loc de joacă din municipiu amenajat pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați. În fiecare diminică în foișorul amenajat la debarcaderul lacului principal va cânta Fanfara municipiului Suceava. Pentru administrarea bazei Primăria municipiului Suceava a înfiinţat un serviciu special „Serviciul baze agrement Tătăraşi” care va avea în componenţă şapte angajaţi redistribuiţi de la Direcţia Domeniului Public.

Ion Lungu: ”Eu zic că a meritat așteptarea pentru că avem o zonă de agrement modernă”

”Iată că în această zi importantă de Izvorul Tămăduirii inaugurăm prima zonă de agrement a municipiului Suceava. Sigur inițial noi am programat acest lucru să se întâmple pe data de 1 Mai și cred că ar fi fost mai înverzită această zonă dar până la urmă șefii noștri sunt cetățenii. În zilele de Paști au fost foarte mulți aici. Eu spun că le-au plăcut au fost încântați m-au contactat să deschidem mai repede această zonă de agrement. Am făcut acest lucru deși mai trebuie montat aici o tiroliană. Vom face până la data de 1 Mai. Această investiție a început acum 10 ani prin transferul de la Guvern a unei suprafețe de 7 hectare cu un hectar luciu de apă, două iazuri și vreau să-i mulțumesc domnului Flutur pe atunci ministru al agriculturii pentru sprijinul acordat. Sigur a durat mult ca la noi la români până am preluat terenul am făcut proiectul a început licitația care a fost blocată un an de zile din cauza contestațiilor. Investiția s-a făcut cu un credit. Când am obținut creditul nu ne-a dat voie să-l folosim pentru că se depășea gradul de îndatorare al României. Am mai așteptat un an de zile dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine. A costat 6,7 milioane de lei. Indicatorii tehnico economici au fost de 11 milioane de lei deci am făcut o economie de aproape de 4 milioane de lei. Vreau să cred că au ieșit lucrări de calitate. Terenurile pe care le-am făcut sunt dedicate sportului amator nu sunt la standarde profesioniste. Nu vor fi percepute taxe dar vom avea un regulament foarte strict pe timpi pe bază de programare cu buletinul. Avem și un foișor la debarcader unde în fiecare duminică va cânta Fanfara Primăriei. Este o zonă de agrement reușită. Eu zic că a meritat așteptarea pentru că avem o zonă de agrement modernă”.

Gheorghe Flutur: ”Eu cred că asta înseamnă că mai multă lume va veni aici mai puțină va fugi la Humor și în alte părți”

”Vreau să vă felicit pentru această zonă de agrement și sunt convins că în programele dumneavoastră nu o să vă opriți aici. Suceava avea nevoie de zonă de agrement. Mă bucur că va continua cu parcul Cetate zonă de agrement pentru municipiul Suceava pentru că o aglomerare de 100.000 de oameni are nevoie de așa ceva. Eu cred că asta înseamnă că mai multă lume va veni aici mai puțină va fugi la Humor și în alte părți. E bine pentru dumneavoastră a mai confortabil. Îmi aduc aminte că în urmă cu 10 ani începeau demersurile pentru această suprafață de teren. Avem noi românii un ghinion cam la 10 ani se întâmplă. Și centura a început acum 10 ani. Dacă mă gândesc la depozitele ecologice poate că le-am putea scurta. Îmi exprim speranța că pe râul Suceava prin regularizare vom putea crea și alte zone de agrement și în zona Ițcani dar și în zona comercială. Avem aceste discuții cu Ministerul Mediului pentru a găsi și alte locuri de agrement. Apreciez această inițiativă. Sunt convins că va fi o oază de liniște pentru suceveni. Nu e departe de Centru se poate veni și pe jos. Sper că vom găsi soluții și înțelegere în Parlament ca din terenurile ADS să mai putem da Primăriei Suceava o suprafață pentru dezvoltare fie că vorbim de parc industrial, fie că vorbim de zone de construcții. Cred că este anormal în centrul unui oraș ca Suceava să ții blocate sute de hectare de teren ale ADS și să nu dai drumul la dezvoltarea pe orizontală urbanistică”.

Ioan Bălan: ”Râul Suceava trebuie să reprezinte pentru municipalitate un proiect de grad zero. Acolo se poate realiza adevărata zonă de agrement a Sucevei”

”Vă felicit și eu pentru această realizare. Vorbeați despre Parlament despre faptul că acolo avem un proiect drag sucevenilor care dacă ne gândim bine de 30 de ani zile a fost bază în campania electorală pentru toate candidaturile. Parcul Șipote a fost bază de campanie electorală. Din păcate nu s-a realizat nimic. Avem astăzi garanția că împreună toate forțele politice au pus umăr la umăr și acest proiect de trecere a Parcului Șipote în domeniul Primăriei Suceava se va realiza. Vorbeam despre primul loc de agrement în municipiul Suceava. Cu ceva timp în urmă făceam campanie pentru candidatura la Primăria Suceava despre care am uitat dar îmi amintesc foarte bine câteva lucuri. Cel mai imporant obiectiv pe care mi-l cereau cetățenii atunci când mergeam prin Suceava era acela de a crea o zonă de agrement. Trebuie să vorbim de un lucru extraordinar de important și anume râul Suceava. Poate că pentru noi este o șansă că nu s-a făcut până acum, poate nu am fi avut acele tehnologii să-l punem în valoare așa cum ar trebui dar astăzi râul Suceava trebuie să reprezinte pentru municipalitate un proiect de grad zero. Acolo se poate realiza adevărata zonă de agrement a Sucevei. Noi azi avem astăzi râul care împarte municipiul Suceava în două și avem o râpă cu un singur pod despre care spunem că mai trebuie refăcut. Vorbim despre faptul că vom mai face un pod ori proiectul acesta vreau să cred că va fi sprijnit de toți colegii noștri de candidații noștri la Primăria Suceava. Pentru că e o datorie pentru noi politicienii pentru noi cei din administrație să oferim Sucevei mai mult verde. Gri ne-au oferit comuniștii ani de zile. Datoria noastră e să oferim verde”.

Lucian Harșovschi: ”Pentru că suntem într-o zonă de agrement și suntem aproape de Cetate, de Centrul Sucevei recomandarea noastră este ca accesul să se facă pietonal”

”În 2014 în octombrie semnam în calitate de președinte de ședință proiectul de hotărâre votat de către Consiliul Local și propus de domnul primar Ion Lungu de construire a unei zone de agrement. Era o parte dintre consilierii de atunci și unii de astăzi care erau reticenți și sceptici. Eu vreau să-i mulțumesc domnului primar Ion Lungu pentru perseverență și că a crezut în acest proiect și iată că azi sucevenii au o zonă de agrement o zonă unde să-și petreacă timpul în aer liber. Nu pot decît să spun că în ședința de Consiliu Local din această lună vom aproba acel regulament după discuțiile cu consilierii și atunci vom avea exact toate regulile impuse. Pentru că suntem într-o zonă de agrement și suntem aproape de Cetate de Centrul Sucevei recomandarea noastră este ca accesul să se facă pietonal. Să încercăm să lăsăm mașinile acasă, în parcarea subterană din Centru și să facem o plimbare aici mai ales că după finalizarea lucrărilor în cartierul Europa acesul se va putea face prin două locuri. Rugămintea este să păstrăm ceea ce avem pentru a ne bucura cu toții de această zonă de agrement”.

Marian Andronache: ”Am decolmatat cele două iazuri și am scos din ele 12.000 de mc de nămol”

”M-am ocupat îndeaproape de această investiție pentru că am în atribuții și Direcția Generală de Investiții. Ca un scurt istoric această zonă acum 6-7 ani se transformase într-o groapă de gunoi efectiv, foarte multă vegetație crescută aiurea. În 2015 când eram director la Domeniul Public am început igienizarea zonei și au început lucrările inițiale. Am decolmatat cele două iazuri și am scos din ele 12.000 de mc de nămol care a fost transportat în coada iazului unde era o groapă de gunoi a Ipoteștiului. Am anihilat practic și acea groapă de gunoi s-a împrejmuit cu un gard în așa fel încât în zona respectivă avem spațiu verde care poate fi folosit ca și parc. Nu a fost ușor au fost lucrări de mare anvergură proiectul fiind de 8-9 ani mai avea unele deficiențe pentru că zona s-a transformat între timp au apărut drumuri case. A trebuit să redirecționăm unele lucrări dar până la urmă cu sprijinul proiectantului am obținut ceea ce vedeți. Mulțumesc foarte mult colegilor de la Domeniului Public care s-au implicat mult în această investiție, mulțumesc proiectantului cu care am colaborat foarte bine, colegilor de la Direcția de Investiții și dirigintelui de lucrări Mugur Aursulesei precum și constructorului domnul Mihalache care a făcut lucrări de calitate”.