Începând de miercuri, 7 iulie, zona de agrement Tătărași din municipiul Suceava funcționează la capacitate maxima, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Când spun la capacitate maxima mă refer și la zona debarcaderului, bărcile, hidrobicicletele, terenurile de sport”, a spus Lungu. De menționat că în zona de agrement Tătărași s-au produs la început de an alunecări de teren care au fost remediate de municipalitatea.

