O crimă oribilă a a avut loc sâmbătă noapte la un restaurant de patru stele din Padina. Acolo avea loc o petrecere privată la care erau invitați să cânte printre alții și Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. Duminică dimineața, Velea a fost audiat de poliție pentru că s-a aflat în apropierea locului unde s-a comis fapta, iar spre seară a venit cu precizări pe contul lui de Instagram, notează click.ro.

Un bărbat de 41 de ani, din Târgoviște, patronul unei firme de securitate a fost ucis cu bestialitate de trei bărbați, toți frați. Scandalul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan, într-o clădire anexă hotelului. Victima ar fi fost deranjată de glumele nepotrivite pe care cei trei agresori le-ar fi făcut la adresa soției lui.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa”, a precizat Alex Velea, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/actualitate/alex-velea-in-stare-de-soc-dupa-crima-oribila-2339157.html