Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost sesizat de către un enoriaș că pălimarul și cântărețul unei biserici sucevene cu o vechime de peste 20 de ani a fost afară de noul preot pe motiv că nu-i place cum cântă. ”Vă rog să ne lămuriți asupra unor întrebări la care, deși ați răspuns acum mai puțin de jumătate de an, noi vedem că ați făcut exact opusul! În data de … ați răspuns la această rubrică spunând că preotul …, datorită problemelor sale „a fost canonisit de vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la acea vreme, care a hotărât „De vrei să mai slujești, o poți face doar la o mănăstire de canon și niciodată într-o parohie” (nu paroh, nu preot doi, nu preot trei). Atunci, cum este posibil ca această persoană să fie transferată hoțește la …, …, chiar din …, adică la … luni după ce ați susținut sus și tare că acest fapt este imposibil? De ce îl țineți în brațe pe pr. …, numai că are …? Dar cele morale? Nu uitați că totuși … și-mi asum acest cuvânt, atâta timp cât cu bună știință …! Știți că acum în Postul Mare a produs tulburare în …? El a dat afară cântărețul bisericii și pălimarul cu o vechime de peste 20 de ani, pe motiv că lui nu-i place cum cântă? Și lista e lungă, deși timpul e scurt de când a venit. Nu știm motivul pentru care părintele nostru nu ia atitudine în fața acestui comportament, dar sigur noi nu putem tolera!”, a sesizat enoriașul.

”Nemulțumirea dumneavoastră a fost trimisă Sectorului Bisericesc pentru a se face cercetările cuvenite”, a răspuns IPS Calinic.