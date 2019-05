În comuna suceveană Cornu Luncii se vor produce în viitorul apropiat ochelari de soare din lemn de măslin exclusiv pentru VIP-uri, pamperși și șervețele. Anunțul a fost făcut de primarul Gheorghe Fron, care a declarat că a primit din partea unor agenți economici dar și a unor persoane fizice solicitări pentru acordarea de terenuri în vederea construirii de unități de producție. Potrivit primarului, fabrica de pamperși și șervețele ar urma să fi construită de doi români aflați la muncă în Austria care au reușit să obțină o finanțare europeană pentru derularea investiției. Aici ar urma să fie create 100 de locuri de muncă. Fabrica de ochelari de soare din lemn de măslin pentru VIP-uri va fi ridicată de un italian care produce deja la el în țară și care are contracte în Germania și Statele Unite ale Americii. Inițial, a spus Fron, italianul va crea 15 locuri de muncă însă în final numărul va crește la 40. Gheorghe Fron explică de ce sunt solicitări de investiții la Cornu Luncii: pentru că primăria acordă facilități, pune la dispoziție terenurile necesare și pentru că localitatea este foarte bine situată. ”Avem solicitări pentru construcția de unități de producție întrucât comuna Cornu Luncii este foarte bine situată să spunem aproape de toate orașele la 12 kilometri de Fălticeni, la 20 de kilometri de Gura Humorului și la 24 de kilometri de Suceava”, a spus Fron. Pentru asigurarea terenului necesar dezvoltării investițiilor Primăria Cornu Luncii a scos recent din categoria de pășune 7,5 hectare pentru care acum se așteaptă adoptarea unei hotărâri de guvern. Gheorghe Fron a precizat că administrația locală acordă o mare atenție încurajării investițiilor și creării de noi locuri de muncă arătând că numai așa comuna se poate dezvolta și poate asigura condiții de viață civilizate locuitorilor. În comuna Cornu Luncii activează în prezent 649 de agenți economici care numără în jur de 1.000 de angajați.

