Președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, astăzi, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție la închisoare cu executare, în dosarul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Teleorman. Magistrații l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și șase luni de închisoare. Liderul PSD a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman. Este vorba despre angajarea fictivă a două persoane la această instituție, dar care în realitate lucrau pentru PSD.

