Evenimentul a fost organizat la Ambasada României în Republica Bulgaria, a fost deschis de către Ambasadorul României în Republica Bulgaria, Excelenţa Sa, doamna Brânduşa Predescu şi s-a bucurat de participarea unui număr mare de reprezentanţi ai misiunilor diplomatice la Sofia.

Demersul global al Grupului Alexandrion de a comunica povestea „Carpathian Single Malt Whisky” la nivel mondial a continuat cu evenimentul de lansare organizat la Sofia (Bulgaria). Grupul Alexandrion a fost încântat de oportunitatea de a lansa whisky-ul single malt premium pe care îl produce la Distileriile Alexandrion Saber 1789 din regiunea Dealu Mare într-o ţară vecină contribuind, astfel, la consolidarea legăturilor strânse pe care le au România și Bulgaria.

Carpathian Single Malt Whisky a fost dezvăluit la Ambasada României de la Sofia, în prezența Ambasadorului României în Bulgaria, Excelența Sa, doamna Brândușa Predescu şi a reprezentanţilor Alexandrion Group: Boris Gurov, Partener Alexandrion Wines & Spirits Bulgaria, Nicholas S. Kass, Executive Director for International Corporate Affairs for the Nawaf Salameh Family Office & Alexandrion Group, Allan Anderson, Master Distiller Carpathian Single Malt & Whisky Director Alexandrion Group și Colin C. Lovering, Global Brand Ambassador Carpathian Single Malt.

Lansarea de la Sofia, care a făcut parte din călătoria Single Malt Carpathian în jurul lumii, a fost cu adevărat specială, deoarece a reprezentat o nouă ocazie de a marca aniversarea primului an de la dezvăluirea primului whisky single malt din România la Washington D.C.

Vă invităm să urmăriţi un videoclip care include momentele cheie ale primului an de succes: Carpathian Single Malt: Primul an de succes

Dr. Nawaf Salameh, Președintele Fondator al Grupului Alexandrion, a declarat: „Turul nostru global a continuat cu Sofia, Bulgaria, alături de vecinii și partenerii noștri apropiați. Atât Bulgaria, cât și România au devenit state membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, avem granițe comune, iar acum avem în comun unul dintre produsele noastre emblematice, care va prospera cu siguranţă în această țară frumoasă. Pentru ca acest lucru să devină posibil, sunt încântat şi mândru de primirea călduroasă de care s-au bucurat Carpathian Single Malt și echipele noastre din România și Bulgaria la Ambasada României în Republica Bulgaria, oferită de către Ambasadorul României în Republica Bulgaria, Excelenţa Sa, doamna Brânduşa Predescu. Apreciem sprijinul oferit de Ambasada, precum și pe cel oferit de Alexandrion Wines & Spirits Bulgaria, pentru că acesta înseamnă că putem construi pe baza a ceea ce am realizat în ultimul an. Acest lucru include dezvoltarea celor 13 expresii de Carpathian Single Malt, care vor fi urmate de multe alte expresii, deschiderea celei de-a doua distilerii și multe alte realizări.”

Ambasadorul României în Bulgaria, Excelenţa Sa, doamna Brânduşa Predescu a subliniat: „România are o moștenire culturală bogată și diversă, renumită pentru reperele sale istorice, peisajele care îți taie respirația și primirea călduroasă. Astăzi, adăugăm o nouă dimensiune ofertei țării noastre, și anume Carpathian Single Malt – un whisky cu adevărat excepțional, inspirat din tradițiile scoțiene milenare, infuzat cu propriul nostru caracter românesc unic și produs în întregime cu ingrediente pur românești. Vă încurajez pe toți să experimentați gusturile şi aromele rafinate ale acestui whisky remarcabil, să îi savurați complexitatea și să împărtășiți mândria pe care o simțim pe măsură ce industria românească a whisky-ului intră pe piața din Bulgaria prin intermediul Alexandrion Group”

Boris Gurov, Partener Alexandrion Wines & Spirits Bulgaria, a concluzionat: „Astăzi sărbătorim un brand care reprezintă calitate fără compromisuri, creat pentru a fi un ambasador al conectivității și al cooperării transfrontaliere. Împreună cu partenerii noștri, împărtășim valorile comune ale deschiderii și transparenței, integrității și respectului reciproc. Acestea sunt lucrurile care ne-au adus împreună și care vor conduce la succesul Alexandrion Wines & Spirits Bulgaria ca parte vitală a expansiunii globale a Grupului Alexandrion în întreaga lume. Sperăm că Bulgaria va fi un bun exemplu al interesului nostru reciproc de a încerca să facem lucrurile mai bine. Aș dori să țin un toast pentru succes, unitate și un viitor mai luminos pentru noi toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

Evenimentul

În cadrul spectaculos al Ambasadei României din Republica Bulgaria, oaspeţi marcanţi, printre care s-au numărat diplomați, furnizori, parteneri, mass-media și profesioniști din diverse domenii de activitate, s-au reunit pentru a interacţiona, a sărbători și a degusta Carpathian Single Malt Whisky.

Seara a fost găzduită de Colin C. Lovering – Global Brand Ambassador Carpathian Single Malt Whisky, care l-a introdus în scenă pe Allan Anderson, Master Distiller Carpathian Single Malt& Whisky Director Alexandrion Group, pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri privind toate expresiile actuale pe care le include gama Carpathian Single Malt Whisky.

Barul Carpathian Single Malt amplasat în locaţie s-a bucurat de prezenţa unui număr impresionant de invitaţi, care au degustat băuturile, au ascultat cu interes discursurile și s-au integrat în atmosfera convivială susținută de muzică live.

De asemenea, oaspeţii prezenţi la eveniment au putut savura şi alte produse ale Grupului Alexandrion, printre care vinurile produse de crama „Domeniile Alexandrion Rhein 1892” și vinul spumant regal Rhein Extra, produs la Pivniţele Rhein & CIE Azuga 1892.

Produs integral din ingrediente românești și finisat în butoaie de vin din toată lumea

Gama Carpathian Single Malt Whisky include 13 expresii: Fetească Neagră, Pinot Noir, Madeira, Chianti, Oloroso, Pedro Ximenez, Tawny Port, Burgundy, Cognac, Amarone, Ruby Port, Vradiano și Commandaria, acesta din urmă fiind creat exclusiv pentru piețele din Cipru și Grecia.

Atributele celor 13 expresii – aspect, miros, gust, note finale – sunt detaliate pe site-ul https://carpathian-singlemalt.com/

Carpathian Single Malt este realizat folosind 100% orz malţificat produs în România. Acest Single Malt este distilat, maturat și îmbuteliat la -Distileriile Alexandrion Saber 1789, situate în Bucov, județul Prahova, în inima Munților Carpați. Primul whisky single malt românesc din istorie este produs cu apă pură subcarpatică, renumită pentru calitatea sa, are o culoare naturală, fără adaosuri sau alte substanţe, este filtrat fără răcire pentru a-şi păstra culoarea și aroma naturală și îmbuteliat la 46 % alcool.

Carpathian Single Malt are, de asemenea, expresii maturate în butoaie de vin românesc, o altă premieră mondială în ceea ce privește producția de single malt. Alexandrion Group devine, astfel, una dintre puținele companii din lume care utilizează butoaie provenite din propriile instalații de producție de vin pentru maturarea whisky-ului single malt.

Identitatea vizuală a Carpathian Single Malt a fost creată de agenţia franceză Appartement 103, parte din Marie Claire Group.

Master Distiller-ul Carpathian Single Malt este Allan Anderson, cu origini scoţiene şi irlandeze, care are 30 de ani de experienţă atât ȋn producţia de Scotch whisky (Loch Lomond, Whyte & Mackay, Aberargie), cât şi ȋn producţia de whiskey irlandez (The Great Northern Distillery).

Carpathian Single Malt este distribuit în Bulgaria de către Alexandrion Wines & Spirits Bulgaria și este disponibil pentru consumatori în versiunea de 0,7 l prin intermediul magazinelor premium specializate și al reţelelor de retail.

Despre Alexandrion Group

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de băuturi spirtoase și vinuri în România și singurul producător de single malt din țară. Grupul are o istorie de peste 200 de ani în industria locală a băuturilor spirtoase, producând unele dintre cele mai puternice mărci din România, la DISTILLERILE ALEXANDRION SABER 1789, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrele vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, vodca Kreskova și alte produse care au asigurat Grupului poziția de lider pe piața românească de băuturi spirtoase și tradiționale. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, produse de Domeniile Alexandrion Rhein 1892.