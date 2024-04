Noul centru medical modern din comuna Moara, o investiție de șase milioane de lei realizată de primăria acestei comune printr-un proiect finanțat de Compania Națională de Investiții, a fost inaugurat în mod oficial în cursul zilei de astăzi. La inaugurare au participat primarul din Moara, Eduard Dziminschi, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, șeful UPU Suceava, dr. Liviu Cîrlan, managerul Spitalului Clinic Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea. Evenimentul a început cu o slujbă de sfințire, după care autoritățile au tăiat panglica inaugurală. În cuvântul său, primarul Eduard Dziminschi a ținut să precizeze că acest proiect l-a început în anul 2018 împreună cu dr. Liviu Cîrlan. „Este o investiție foarte bună pentru cetățenii comunei Moara. Vreau să mulțumesc tuturor consilierilor locali din comuna Moara, dar în mod special domnului doctor Cîrlan, cu care m-am consultat foarte mult în ceea ce am făcut aici. Moara merge mai departe și are nevoie de continuitate. Și vrem să demonstrăm și cu această investiție că Moara este o comună europeană, învecinată municipiului Suceava, o comună în care facem echipă împreună cu președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur pentru a merge mult-mult mai departe”, a declarat primarul din Moara.

În același timp, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, l-a felicitat pe Eduard Dziminschi pentru această investiție și pentru toate celelalte proiecte de dezvoltare pe care le are în această comună. „Aici aveți aici un primar gospodar, cu inițiativă și sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici. Este nevoie de un cordon de centre medicale, de policlinici, până să ajungă pacienții la Suceava la Spitalul Clinic Județean. Vedeți că Salcea, Șcheia, Bosanci, Ipotești au astfel de inițiative, astfel de puncte medicale. Iar aceste centre medicale vor trebui să intre în parteneriat, după opinia mea, cu Spitalul Clinic Județean Suceava pentru că și dumnealor au interes să fie un filtru și să nu ajungă toată lumea la urgențe. Ieri am fost pe șantiere la Spitalul Clinic Județean, unde treceam în revistă proiecte de peste 240 de milioane de euro. Aici la nivelul comunei Moara este un proiect mic, dar pentru comunitate e un proiect mare. Investițiile în sănătate sunt cele mai așteptate și binevenite. Asta înseamnă cărămida pentru populația acestei zone. Să nu aveți nevoie de el, dar viața a arătat că este nevoie de așa ceva. Iar eu mă gândesc să facem parteneriate și cum să găsim soluții să vină și alți medici să presteze aici, pentru ce specialități aveți nevoie”, a declarat Gheorghe Flutur.

Flutur: Moara este cu adevărat o comună model, o comună care s-a dezvoltat foarte frumos și se vede mâna de gospodar a primarului

El a arătat că este nevoie de un parteneriat între autorități și Universitatea Suceava pentru a susține deschiderea Facultății de Medicină de la Suceava. „Intenția mea e să facem un parteneriat cu universitatea pentru că aveți pe teritoriul comunei și universitate. Nu multe comune au universitate cum aveți dumneavoastră aici. Un parteneriat pentru a da drumul la Facultatea de Medicină. Până ce așteptăm fondurile să vine de undeva și am vorbit și cu domnul rector Dimian acest lucru, avem nevoie de cadre medicale statornice de aici din zonă. Pentru că vedeți că vin totuși greu cadre medicale și avem nevoie să îi avem pe ai noștri în viitor de aici. Spitalul se dezvoltă, aceste puncte au nevoie de medici, ne aveți parteneri, știu de ce are nevoie Moara pentru că aveți aici investim în apă și canalizare, în extinderea rețelei de drumuri. Și campusul de aici are nevoie de sursă de apă independentă și suntem acum cu documentele să se întâmple și asta. Și vreau să subliniez că Moara este cu adevărat o comună model, o comună care s-a dezvoltat foarte frumos și se vede mâna de gospodar a primarului. Și eu mă mândresc cu asta. E un primar cu inițiativă. Mereu vrea proiecte noi și îl folosesc ca model pentru alți primari și alte localități din județul Suceava. Pentru că Moara oricând e o carte de vizită a noastră, a județului Suceava”, a transmis șeful administrației județene.

La rândul său, șeful UPU Suceava, dr. Liviu Cîrlan, a spus că își dorește ca acest centru să devină un centru medical de permanență, prin atragerea unor medici de mai multe specializări. „Aici avem spații pentru două cabinete medicale pentru medicină de familie, avem spațiu pentru cabinete de gastroenterologie, cardiologie, un punct de recoltare analize, un spațiu pentru imagistică, un osteodensiometru, două ecografe performante și două module de electrocardiografe, dar și mobilier, dotări și spații moderne adaptate cerințelor”, a explicat dr. Liviu Cîrlan. El a mai adăugat că intenția este ca în acest centru medical să funcționeze și cabinete de stomatologie și pediatrie.