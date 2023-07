Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism în municipiul Suceava pe strada Samuil Isopescu.

La sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat la un autoturism cu pericol de propagare la alte autoturisme din proximitate.

Pe timpul intervenției pompierii paramedici SMURD au monitorizat un bărbat în vârstă de 57 de ani, ulterior fiind transportat la spital.

A ars autoturismul în totalitate și bunurile din interior. Din cauza flăcărilor și a temperaturii, au fost afectate și alte patru autoturisme din proximitate.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic produs de toba de eșapament neprotejată termic corespunzător.