Atelierul Couture de Marie a înregistrat în 2021 cu 57% mai multe vânzări față de 2020 și își extinde gama de produse odată cu noua colecție de primăvară

Atelierul Couture de Marie a înregistrat în anul 2021 o creștere cu 57% a vânzărilor totale de articole vestimentare pentru femei. Peste 85% din totalul tranzacțiilor din 2021 provin din magazinul online https://couturedemarie.ro/, motiv pentru care pentru anul 2022 Couture de Marie anunță pregătirea lansării produselor și pe piața internațională a industriei fashion.

În primul trimestru al anului 2022, Couture de Marie a lansat noua colecție de primăvară Bloom ce include noi piese vestimentare în colecție adaptate stilului vestimentar al femeii moderne. Pe lângă rochiile care au consacrat brandul, noua colecție Bloom oferă mai multe tipuri de produse precum bluze, camăși, pantaloni și fuste pentru ținute casual complete.

În spatele poveștii fiecărei rochii frumoase din atelierul Couture de Marie se află fondatorul și designerul Claudia Ioniță, care reușește să îmbine cu eleganță crearea de noi piese vestimentare, cât și conducerea business-ului:

”Într-o lume asaltată de trendul fast fashion, cu o piață asediată de piese vestimentare identice, făcute în serie, devine din ce în ce mai greu să ieși în evidență. Tocmai de aceea e important să cunoaștem cât mai bine preferințele clientelor noastre. Noi oferim rochii personalizate, rochii realizate pe măsurile lor, rochii care să le reprezintă și cu care să se diferențieze de restul. Iar, acest lucru ne-a ajutat pe noi ca business pentru că oferim acest serviciu gratuit, fără costuri suplimentare. Pe de altă parte am observat că, față de alte perioade, clientele sunt mult mai atente la prețuri, mai receptive la reduceri. Chiar am remarcat că în perioada campaniilor de reducere, o valoare a coșului mult mai mare decât de obicei.” a declarat Claudia Ioniță.

Devotamentul şi iubirea faţă de frumos i-au adus designerului român aprecieri şi un business frumos, care se dezvoltă de la an la an. Couture de Marie, producător de confecții pentru femei, în special custom-made, lansează o nouă colecție în primăvara acestui an, care pune accent pe adaptabilitate, pentru că așa cum spune Claudia, flexibilitatea și adaptabilitatea sunt punctele cheie în business, la fel ca în ținutele noastre.

”În 2022, vom diversifica gama de produse chiar începând cu colecția de primăvară când avem în plan lansarea mai multor tipuri de piese vestimentare ce pot fi achiziționate și purtate împreună. Clientele noastre știu că focusul nostru până în prezent a fost colecția de rochii. Dar, așa cum spuneam, vom extinde gama de produse și vom avea categorii noi precum pulovere, bluze, pantaloni, fuste, eșarfe din materiale naturale. Bineînțeles, că toate vor reflecta același stil feminin, croiuri fluide și elegante ce definesc creațiile Couture de Marie.” a adăugat Claudia Ioniță.

După o creștere de bun augur cu 57% a vânzărilor totale din anul 2021 față de anul precedent, începutul lui 2022 vine cu o ușoară descreștere a vânzărilor pe fondul unui comportament firesc al consumatorului pentru începutul de an. Claudia spune că se așteaptă ca această situație să se schimbe treptat, odată cu venirea sezonului cald și începerea evenimentelor.

În cadrul atelierului, cumpărătoarele vor găsi în continuare piese în serii limitate, confecționate din materiale de calitate, lucrate manual. De asemenea, prima colecție din 2022, colecția de primăvară, le va surprinde pe cliente cu piese noi casual, cu croiuri relaxate, pentru outfituri mai puțin formale față de cele create până acum.

„Promisiunea noastră pentru 2022 este să fim foarte atenți atât la tendințe, cât mai ales la dorințele clientelor și să facem tot posibilul să găsim echilibrul perfect între cele două componente în viitoarele colecții Couture de Marie. Ca până acum, vom acorda în continuare o atenție deosebită calității materialelor folosite și designului potrivit oricărui tip de siluetă. Vom produce în continuare piese în serii limitate, lucrate manual în atelierul nostru Couture de Marie și vom fi atenți și fideli față de clienții noștri, oferind un raport calitate – preț corect.” a mai menționat Claudia Ioniță.

Pentru anul 2022, designerul român își propune mai multe lansări de produse în colecția Couture de Marie, cât și explorarea unor noi medii de vânzare. În 2021, canalul principal de vânzări a fost mediul online și doar 14% din tranzacțiile totale au venit din vânzări fizice, offline.

În plus, tot în acest an, Couture de Marie se pregătește de lansare și în afara României, drept pentru care se află în negocieri avansate cu mari retaileri online pe piața internațională de fashion. De asemenea, unul dintre obiectivele de business setate pentru acest an este dublarea cifrei de afaceri pentru anul 2022.

Despre Couture de Marie

Couture de Marie este un brand românesc de confecții pentru femei, produse semnate de designerul Claudia Ioniță. Colecțiile Couture de Marie sunt orientate către un design modern, cu materiale de calitate, din fibre naturale, cu linii care să pună în evidență feminitatea clientelor. Produsele pot fi achiziționate online de pe couturedemarie.ro sau prin prezență fizică în cadrul showroom-ului din Bulevardul Dacia nr. 76, București, Sector 2.

Despre SundayPR

SundayPR este o agenție boutique de PR, Comunicare și Brand Building, ce acoperă servicii personalizate de PR, comunicare, dezvoltare de brand de companie și brand personal, brand awareness, project management campanii cu celebrități și influenceri, evenimente și activări creative de brand, comunicate de presă și media relations. SundayPR a fost lansat în 2014 de Mara Eliza Barza, specialistă în comunicare și PR, cu 12 ani experiență în PR de televiziune, retail și ecommerce.

Despre MTH Digital

Agenția MTH Digital este alături de clienții săi de peste 5 ani, în calitate de departament de marketing online externalizat, cu know-how și experiență bogată în digital marketing. Pentru clienții săi din domenii variate, MTH Digital se ocupă de strategie, creație, copywriting, implementarea campaniilor de Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Youtube Ads, social media, content writing și email marketing