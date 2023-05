Un bodyguard al unei discoteci din orașul Cajvana a fost înjunghiat în cursul nopții trecute. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a spus că în cursul nopții, la Unitatea de Primiri Urgențe a ajuns un pacient de 40 de ani, victima a unei agresiuni, cu plagă înjunghiata la nivelul hemitoracelui stâng, subclavicular. Pacientul era stabil și conștient. „Din fericire nu a fost afectat nici un vas de sânge mare. Pacientul a rămas internat pe secția de chirurgie”, a transmis dr. Dan Teodorovici. El a arătat că incidentul s-a petrecut la o discotecă din Cajvana, bărbatul pacientul fiind bodyguard acolo.

