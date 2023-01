Două mașini s-au ciocnit violent pe raza localității Plopeni, informează ISU Suceava. Una dintre ele s-a făcut praf după ce a smuls un stâlp de electricitate de pe marginea drumului. Doua persoane, constiente si cooperante au primit ingrijiri medicale.Soferii celor doua masini au primit ingrijiri medicale, dar au refuzat transportul la spital.

Au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala de stingere si una pentru descarcerare, si doua echipaje medicale ale SAJ.