Stavrofora Gabriela Platon, stareţa Mănăstirii Voroneţ din judeţul Suceava, a primit marţi, 4 iulie 2023, Ordinul „Crucea Bucovinei” din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Distincţia a fost oferită cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă ai maicii stareţe Gabriela, „văzând lucrarea virtuoasă întru apărarea şi slujirea dreptei credinţe, precum şi întru cultivarea şi promovarea valorilor neamului strămoşesc, şi înţelegând importanţa pe care această lucrare o are în sânul comunităţii creştine”.

Textul ordinului a fost citit de către părintele Constantin – Ciprian Blaga, consilier pe Sectorul Editură și Tipografie al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, iar crucea a fost înmânată de către părintele Viorel Ilişoi, consilier al Sectorului economic-financiar în cadrul Centrului eparhial Suceava. Din delegaţia Părintelui Arhiepiscop Calinic a mai făcut parte şi părintele Adrian Popa, consilier al Sectorului colportaj bisericesc al Centrului eparhial Suceava.

Stavrofora Gabriela Platon a mulţumit părinţilor pentru darul şi recunoştinţa arătată de către Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, precum şi pentru felicitările transmise. Obştea Mănăstirii Voroneţ a marcat împlinirea a şase decenii de viaţă ai stavroforei Gabriela în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la orele dimineţii. Monahiile i-au oferit stareţei lor, aşa cum este tradiţia, un buchet mare de trandafiri. Pe tot parcursul zilei, stavrofora Gabriela a primit numeroase delegaţii care au dorit să-i ureze „La mulţi ani!”. De asemenea, prin intermediul cananelor de comunicare, numeroşi prieteni ai Mănăstirii Voroneţ au transmis urări de sănătate, bucurie şi împliniri duhovniceşti. „Este exatraordinar să-ţi trăieşti zilele vieţii în rânduiala Bunului Dumnezeu. Noi, care am fost aleşi să slujim locaşurile de închinăciune zi şi noapte, considerăm că este un dar mare şi preţios. Când ai fost ales de Dumnezeu, ai parte de mari lucrări de la Tatăl ceresc. În prima parte a oricărui început, aşa cum a fost cel de la Voroneţ, primeşti bucurii, şanse şi oameni. Vine un moment în care trebuie să întorci ceva lui Dumnezeu. Acest fel de a da lui Dumnezeu este să te responsabilizezi pentru a duce mai departe o ctitorie. Este nevoie de rugăciune la Dumnezeu ca să ne trimită suflete care să ducă mai departe ceea ce ctitorim în prezent”, s-a exprimat stavrofora Gabriela Platon.

Date biografice

Stavrofora Gabriela Platon s-a născut pe 4 iulie 1963, în localitatea Valea Seacă, comuna Bălţăteşti, judeţul Neamţ, din părinţii Ioan şi Victoria. Între 1978 -1982, a urmat Liceul „Ştefan cel Mare” din Târgu Neamţ. A intrat în monahism la Mănăstirea Moldoviţa din judeţul Suceava pe 8 septembrie 1982, iar pe 6 august 1991, la Praznicul Schimbării la Faţă, a fost tunsă în monahism pe seama Mănăstirii Voroneţ din judeţul Suceava, redeschisă în acelaşi an cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Între 1991 şi 1995, a urmat studiile de licenţă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar 2006, a absolvit Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava cu lucrarea „Monografia Mănăstirii Voroneţ”. În perioada noiembrie 2007 – februarie 2010, a urmat un masterat la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava – specializarea „Studii globale. Cultură şi comunicare”, finalizat cu lucrarea de disertaţie: „Dialogul culturilor şi civilizaţiilor: Sfânta Mănăstire Voroneţ”. În perioada septembrie 2005 – septembrie 2006, a urmat un curs de muzeografie şi conservare, MCC – Centrul pentru Formare, Educaţie permanentă şi Management în domeniul culturii al Patriarhiei Române. A primit atestat în muzeografie cu lucrarea: „Conservarea şi valorificarea patrimoniului Sfintei Mănăstiri Voroneţ”. În anul 2012, a susţinut la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa teza de doctorat „Imagine şi simbol în fresca Voroneţului – de la mărturia vechilor greci la mărturisirea patristică”. La Mănăstirea Voroneţ a îndeplinit numeroase ascultări sub ucenicia vrednicei de pomenire stavrofore Irina Pântescu, întâia stareţă a aşezării monahale ctitorită de către Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Pe 26 iulie 2018, la privegherea Sfântului Pantelimon, vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen a hirotesit-o stareţă stavroforă a Mănăstirii Voroneţ. De-a lungul anilor, a primit numeroase distincţii şi diplome, a participat la conferinţe, a semnat mai multe volume, publicaţii şi articole care s-au bucurat de apreciere atât în ţară, cât şi în străinătate.

