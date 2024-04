Comuna suceveană Verești este cunscută atât în județ dar și în țară în primul rând pentru fostul complex de creştere a porcilor, unitate fanion în vremea comunismului, al patrulea complex de acest gen, ca mărime, din ţară, cu peste 300.000 de capete. Vereștiul este cunoscut însă și ca un nod feroviar important care dispune de o gară cu o arhitectură foarte frumoasă. Gara Verești a fost construită între anii 1869­-1871 și a fost inaugurată la 1 noiembrie 1871 odată cu calea ferată Vereşti – Botoşani. Calea ferată Vereşti – Botoşani în lungime de 44 km a fost construită de consorţiul austriac Offenheim. La 24 mai 1868, Statul român încheie cu consorţiul Offenheim o convenţie privind construcţia liniilor Roman-Iţcani, Paşcani-Iaşi şi Vereşti-Botoşani, în lungime totală de 224 km. Astfel, linia Roman-Iţcani se deschidea în decembrie 1869, linia Paşcani-Iaşi în iunie 1870 şi linia Vereşti-Botoşani în noiembrie 1871. Exploatarea liniilor se făcea însă în condiţii precare, statul fiind obligat să plătească în mod continuu anuitatea (amortismentul şi dobânda cumulate în baza unui credit, plătite anual), până când, la 18 decembrie 1888, este nevoit să sechestreze liniile, iar în ianuarie 1889 să le răscumpere, obligându-se la plata unei anuităţi de 3 865 173 lei aur. Între timp, în urma războiului de independenţă din 1877, Dobrogea redevenind teritoriu românesc, Statul român răscumpără în 1882 şi linia Cernavodă- Constanţa, construită sub Imperiul Otoman în 1860 de către compania Barkley, care construise şi linia Giurgiu-Bucureşti şi care o exploata.

