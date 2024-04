Omul de afaceri Aurelian Radu Airoaie și-a lansat astăzi candidatura din partea PNL la funcția de primar al comunei Mitocu Dragomirnei. Evenimentul a avut loc în sala plină a Căminului Cultural din localitate în prezența președintelui PNL și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, candidat pentru un nou mandat, a deputatului Ioan Balan, a viceprimarului Ioan Ichimov dar și a altor lideri liberali din prima linie a luptei politice precum primarul de Adâncata, Viorel Cucu, responsabil politic de zonă, consilierul județean Ioan Bădeliță și avocata Mirela Todorese.

”Credem că se poate face o administrație fără hoții, fără prosteală, fără amenințări și fără teroare”

Radu Airoaie a ținut să sublinieze din start că este om al locului, a copilărit aici și trăiește împreună cu familia în Mitocu Dragomirnei arătând că primarii din ultimii 16 ani nu au locuit în comună. El a menționat că din calitatea de consilier pe care o are de două mandate și-a dat seama că sunt foarte multe posibilități de a dezvolta localitatea precizând că deși actuala administrație a avut un buget generos de 2,5 milioane de euro investițiile nu se văd. ”Nouă ne trebuie în primul rând o persoană care să locuiască la noi în comună. Stau prin alte locuri unde au gaz, apă și canalizare. Noi nu avem. Comuna noastră duce lipsă de o rețea de trotuare. Dacă vrei să mergi pe stradă trebuie să fii foarte atent pentru că traficul este mare și există pericol de accidente. Ce să mai spun de copiii noștri. O bună parte din comună duce lipsă de străzi măcar balastate dacă nu asfaltate. Noi Consiliul Local am alocat în fiecare an bani pentru balastare dar cred că banii s-au dus în alte părți. Apoi, administrația locală ar trebui să sprijine producătorii locali. Eu fac transport internațional și văd cum e în alte țări. La Primărie trebuie să existe un birou special care să ajute producătorii să acceseze fonduri europene pentru a se dezvolta”, a spus candidatul PNL la Primăria Mitocu Dragomirnei.

”Eu o să încerc să vă fac să fiți mândri de mine așa cum mă mândresc și cu dumneavoastră cum m-am mândrit cu localitatea mea dintotdeauna”

Radu Airoaie a precizat că are o echipă de consilieri de care este mândru, echipă cu care crede că poate face o administrație ”fără hoții, fără prosteală, fără amenințări și fără teroare”. ”Eu o să încerc să vă fac să fiți mândri de mine așa cum mă mândresc și eu cu dumneavoastră cum m-am mândrit cu localitatea mea dintotdeauna și nu am dat niciodată înapoi. Atât eu cât și colegii mei consilieri credem că se poate face o administrație fără hoții, fără prosteală, fără amenințări și fără terioare. În ultima perioadă am fost la foarte mulți oameni din sat și i-am rugat să vină la această întâlnire și mi-au spus ”Radule te susțin dar nu mă duc pentru că îmi este frică că mă amenință”. Cineva care vrea să facă recepția la casă a depus actele la Primărie dar i le-a trimis înapoi și i-a spus că domnul primar o să vă ajute dar după vot dar să nu uitați că vrea fotografiile de la vot. Chestiile acestea sunt foarte dureroase. În 89 pentru libertate niște părinți au rămas fără copii și niște copii au rămas fără părinți pentru ca noi să fim liberi și să putem să spunem efectiv ceea ce gândim. Am o echipă de consilieri în care cred, o echipă de consilieri de care sunt mândru și cred că împreună cu ei și cu dumneavoastră o să reușim să aducem normalitatea în Primărie”, a conchis candidatul liberal.

Balan: ”Radule, e de datoria ta e să umbli în această perioadă din casă în casă și să-i convingi pe oameni că noi suntem soluția”

La rândul său deputatul Ioan Balan și-a exprimat convingerea că Radu Airoaie împreună cu echipa de consilieri au atuurile necesare pentru a câștiga alegerile la Mitocu Dragomirnei. Balan a ținut să amintească faptul că în 2008 când liberalii au câștigat Primăria nimeni nu le dădea nicio șansă și a arătat că acum echipa PNL din Mitocu Dragorminei este mult mai numeroasă ca cea de atunci. El a subliniat că și atunci și acum liberalii din Mitocu Dragomirnei au beneficiat și beneficiază de sprijinul liderului Gheorghe Flutur. ”Radule e de datoria ta e să umbli în această perioadă din casă în casă și să-i convingi pe oameni că noi suntem soluția. Problema noastră nu este astăzi să arătăm cât de rău este primarul Radu Reziuc cum nu am arătat nici atunci când am candidat împotriva tatălui său, Dumnezeu să-l ierte, cât de rău primar era el și l-am bătut. Radu, obligația noastră este astăzi să-l batem și pe fiul său. Nu vreau să spun despre Radu că e bun sau rău ci vreau să spun despre Radu nostru că e bun, că suntem astăzi lângă el pentru că e soluția noastră pentru comuna Mitocu Dragomirnei. Nu știu cât de de bun e Radu Reziuc dar știu un lucru cu siguranță, nu are cuvânt. Oamenii care nu au cuvânt nu au nici caracter. Restul ține de poveste”, a spus Ioan Balan. El a ținut să-și ceară iertare față de un consilier local din Mitocu Dragomirnei care s-a opus venirii în PNL a actualului primar Radu Reziuc, recunoscând public că acesta a avut dreptate. ”Avem aproape o certitudine președinția Consiliului Județean prin Gheorghe Flutur iar dacă vreți ca localitatea dumneavoastră să meargă mai departe cu siguranță trebuie să-i dați primarul de care are nevoie. Cine a trădat o dată o să trădeze permanent”, a încheiat Balan.

Flutur: ”Mitocu Dragomirnei s-a dezvoltat doar sub administrație liberală. Dați-mi primarul meu și ne punem la treabă”

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care candidează pentru un nou mandat, a ținut să amintească faptul că Mitocu Dragomirnei s-a dezvoltat doar sub administrație liberală arătând că în anii respectivi s-au investit în școli, drumuri, apă, canalizare, dispensar nou. El le-a spus oamenilor că cu un primar liberal în persoana lui Radu Airoaie și cu autostrada care va trece prin zonă localitatea are șanse mari să recupereze întârzierile. ”Trebuie să spunem răspicat apa și canalizarea la Mitocu Dragomirnei este proiectul adus de Gheorghe Flutur nu de alții. Cer domnule Airoaie să explici oamenilor adevărul pentru că altfel se împăunează ceilalți cum am văzut și cu sala de sport că acum prosteala e la modă. Trebuie să rezolvăm și drumul spre Lipoveni și o să vă ajut. Suntem sub streașina Sucevei și e rușinos. S-au făcut mii de kilometri de drumuri și nu om face asta? Suceava se dezvoltă puternic. Astăzi avem bătălia uriașă de a duce autostrada la Suceava. Ați văzut că săptămânile trecute am primit aprobarea să legăm Suceava de București cu autostradă. Pentru tineri în special, pentru oamenii de afaceri. Asta este schimbarea la față a județului Suceava. Dacă ai autostradă ai viitor, ai agenți economici care investesc, ai locuri de muncă mai bine plătite, poți să chemi copii de afară acasă. Am luptat ca un nebun pentru a aduce A7. O să vină prin Mitocaș și pe aici va trece pe la dumneavoastră să ajungem la Ițcani și să meerpă spre Dărmănești și spre Siret. O localitate la autostradă dă alt viitor oamenilor. Vor investi mai mulți. Domnule Radu va trebui să refaci PUG-ul la Mitocu Dragomirnei pentru că o să fie presiune pe vânzarea și cumpărarea de terenuri și o să vină samsarii. Nu lăsați oamenii de aici să vândă pe prețuir de nimic pământurile pentru că vor fi tot mai scumpe lângă autostradă. Cineva trebuie să vă învețe ce să faceți. Ăsta este rolul nostru să vă ajutăm. Gândiți-vă că a doua autostradă pentru care am obținut aprobare este din Centura Sucevei, Sf.Ilie, spre Gura Humorului, Drăgoiești, Capu Codrului, Păltinoasa, Vatra Dornei. Astea sunt două investiții uriașe una nord-sud și altye est-vest pentru a ridica județul nostru care a rămas în urmă față de Ardeal”, a spus Flutur. El crede că va colabora foarte bine cu viitorul primar Radu Airoaie care în opinia sa ca om de afaceri știe să gestionze lucrurile și să dezvolte comuna. ”Nu este un om arogant, nu este înfumurat. Așa cum stau lucrurile simt cum bate vântul și Flutur va câștiga încă o dată Consilul Județean și ar fi păcat ca aici să fie primar de altă culoare. Adică să mai pățiți o dată ce ați pățit? Dați-mi primarul meu și ne punem la treabă”, a mai spus Gheorghe Flutur.