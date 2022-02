Click! a vorbit de curând cu Roxana Vancea, care de ceva vreme se află într-o nouă postură: aceea de mămică.

Împreună cu partenerul ei, Dragoș Paiu, Roxana a adus pe lume un băiețel, însă cuplul mai are acasă un „viteaz”, pe Milan. Acesta este fiul lui Dragoș dintr-o altă relație, însă Roxana a scos cuvântul „vitreg” din vocabular, iar Milan este tot băiețelul ei.

1.Ai devenit în luna noiembrie a anului trecut mămică pentru prima dată, cum ți se potrivește noul rol? Te descurci singură cu bebeușul sau ai ajutoare de nădejde?

Am căpătat experiență cu Milan înainte să devin mama, eu zic că mi se potrivește rolul. Sunt dedicată 100%, prezentă, dornică să fac cât mai multe pentru puiuții mei. Mă ajută mama mea, îl alaptez pe bebe exclusiv la sân și atunci e cam dependent de mine și fiind foarte mic încă nu are un program.

Manâncă și la o oră și atunci trebuie să fiu nonstop prezentă. Dar mama mă ajută foarte mult și cu Milan, să nu-mi simtă lipsa la joacă. Nu știu cum mă descurcăm fără ea să fac lucrurile așa cum trebuie.

2. După ce ai născut, nu au apărut în presă prea multe informații legate de subiect, erai prea fericită ca să mai ții cont și de altceva. Au existat complicații în timpul sau după naștere? Cum a fost pentru tine întreaga experiență, mai ales că ai ales să naști complet natural?

Am avut o sarcină cu probleme din punct de vedere medical, dar foarte ușoară pentru mine. Nu am simțit nicio secundă că e o sarcină cu probleme, am fost foarte activă, am pus doar 5,5 kg în 39 săptămâni, m-am odihnit, nu am avut probleme cu somnul cum au majoritatea femeilor însărcinate, nu am avut pofte, stări, nimic. A fost o sarcină foarte ușoară. Mă consider foarte norocoasă.

Mi-am dorit foarte mult să nasc natural. Am avut un travaliu scurt, 3 ore, iar nașterea a durat maxim 10 minute. Am ales totul natural, fără niciun fel de anestezie. A fost dureros, foarte dureros, dar în momentul în care am ținut bebele în brațe am uitat de orice durere. Nu au fost complicații nici la naștere, nici după. Totul a decurs perfect, iar la 2 ore eram în picioare, așteptăm pe hol să-mi aducă bebele.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/roxana-vancea-interviu-de-ce-a-slabit-sarcina-411466.html