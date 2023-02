Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” (ISPRI) vă invită să luați parte la dezbaterea Turcia la 100 de ani , cu prilejul lansării volumului Turcia la Centenar. Quo vadis.

Editat și publicat la Editura ISPRI, în colecția LARICS, volumul Turcia la Centenar. Quo Vadis, coordonat de Ioana Constantin-Bercean și Matei Blănaru, oferă analize și perspective strategice despre reașezarea faliilor internaționale și evoluția Republicii Turcia în cei 100 ani de existență – Vest vs. Est, liberalism vs. iliberalism, democrație vs. autocrație.

Lansarea volumului va fi precedată de o dezbatere pe tema Turcia la 100 de ani susținută de Liliana Popescu, Director IDR; Alina Inayeh, GMF; Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României; George Scutaru, Președinte executiv New Strategy Centre; Ioana Constantin-Bercean, cercetător ISPRI; Matei Blănaru, cercetător ISPRI; si moderată de Prof. Dan Dungaciu, Director ISPRI.

*Acest volum este dedicat poporului turc. Gândurile noastre se îndreaptă spre victimele și familiile afectate de tragedia din 6 februarie 2023. Să te faci bine, Turcia!

Dezbaterea “Turcia la 100 de ani” și lansarea volumului “Turcia la Centenar. Quo vadis” vor avea loc miercuri, 1 martie 2023, începând cu ora 10.00, la Casa Oamenilor de Știință (Piața Lahovary 9).