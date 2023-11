Două surori care vor să aibă aceiași nași de căsătorie cer dezlegare de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Dacă sora mea se căsătorește alegând nași niște prieteni, în momentul în care eu mă căsătoresc pot avea ca nași aceleași persoane care au cununat-o pe sora mea?”, a întrebat una dintre surori.

”Dacă vă doriți neapărat să aveți aceeași nași, este posibil. Pace și bucurie!”, a răspuns IPS Calinic.