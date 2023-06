Face parte dintr-un grup super exclusivist – cel al actorilor care au obținut așa numita Triple Crown of Acting – un premiu Oscar, un premiu Emmy și un premiu Tony – și este unul dintre cei mai cunoscuți artiști australieni ai tuturor timpurilor: Geoffrey Rush a venit la Cluj-Napoca, unde va fi omagiat pentru întreaga activitate la Gala de Închidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 iunie, la Teatrul Național din Cluj-Napoca și va fi transmis live pe pagina de Facebook TIFF.

Relaxat și prietenos, Rush a vizitat orașul și s-a întâlnit cu publicul la o proiecție specială a filmului care i-a adus Premiul Oscar – Strălucire, dar și în cadrul unor masterclass-uri dedicate actorilor români sau fanilor veniți să îl asculte. A vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor, despre cel mai solicitant rol al său și despre România.

„Ca actor, e important să te cunoști și uneori trebuie să accepți că ai jucat oribil. Asta te ajută să treci mai ușor peste dezamăgiri și să cauți un alt rol, care ți se potrivește mai bine.”

Înainte de a deveni star de cinema, Geoffrey Rush și-a construit o carieră strălucitoare în teatru: „Am început să joc acum 50 de ani pentru că eram foarte atras de teatru. Dar nu mi-aș fi imaginat niciodată ce avea să urmeze. Filmul a intrat mult mai târziu în viața mea. Pe scenă trebuie să fii perfect în fiecare seară. Însă, pe ecran, o dublă proastă nu e un capăt de lume. Mai ales dacă e urmată de o scenă impecabilă”. El a câștigat un premiu Tony în 2009, jucându-l pe monarhul Berenger I din piesa absurdă a dramaturgului de origine română Eugen Ionescu, Regele moare.

„Cel mai solicitant fizic rol a fost cel al Căpitanului Hector Barbossa, în Pirații din Caraibe. Am învățat să mă duelez cu spada, e un dialog între două tăișuri care mi-a plăcut. Pentru Strălucire, am învățat să cânt la pian. La petrecerea de după Premiile Oscar, Elton John mi-a spus că sunt talentat!”

Rush e pentru prima dată în România:

„Un zbor din Australia până în România durează peste 38 de ore. Când am aflat, m-am gândit că e mai simplu să zbor până în spațiu și să aterizez de acolo direct în Cluj. Dar mă bucur că am venit. E fantastic. Am mâncat foarte bine, ne-am plimbat foarte mult. Există o vitalitate extraordinară aici, e ceva foarte special în pasiunea oamenilor care organizează acest festival. Mi-ar plăcea să mă întorc cu un film nou”

Cea de-a 22-a ediție a TIFF continuă până duminică.

Foto Geoffrey Rush: Vlad Braga