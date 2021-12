Trei autovehicule au fost implicate în această seară într-un grav accident rutier pe centura Sucevei spre Pătrăuți, informează ISU Suceava. Trei persoane au rămas încarcerate. Acestea au fost extrase de catre pompieri, sunt conștiente și cooperante și au fost transportate la Spitalul Județean Suceava având diverse traumatisme. ”Impactul mai puternic a fost dintre doua autoturisme, din care au si rezultat cele trei victime incarcerate. În cel de-al treilea autoturism implicat se aflau două persoane. Acestea nu necesită ingrijiri medicale”, au transmis cei de la ISU Suceava.

Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala de stingere, o descarcerare si doua ambulante SMURD (EPA + TIM), cu sprijinul a doua echipaje SAJ