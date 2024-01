Buchete de bucurii duhovnicești au primit în dar astăzi, 21 ianuarie 2024, cei care s-au alăturat în rugăciune în Duminica a XXXII-a după Pogorârea Sfântului Duh, cunoscută și ca Duminica vameșului Zaheu, la Mănăstirea Marginea, locaș aflat sub ocrotirea Maicii Domnului, care a împodobit în ultimii ani șiragul așezămintelor monahale din Bucovina.

În această zi în care textul Sfintei Scripturi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca aduce în atenție întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Zaheu, mai-marele vameşilor, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți, arhid. Bogdan Mihai Hrișcă, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, precum și slujitori ai sfintelor altare de la parohiile și mănăstirile din împrejurimi.

După citirea textului pericopei evanghelice, Preasfinția Sa le-a vorbit celor prezenți despre întâlnirea Fiului lui Dumnezeu cu Zaheu, convertit datorită dragostei nesfârșite a Părintelui Ceresc. Ierarhul a explicat faptul că starea cea dinlăuntru, nemulțumirea și continua căutare a vameșului l-au determinat pe acesta să dorească să-L descopere pe Hristos. Totodată, pentru a puncta mesajul care se desprinde din textul Sfintei Scripturi, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a adus în atenție pericolul mulțumirii de sine, consecințele negative ale dorinței de putere, precum și patima judecării celorlalți.

„Privim cu drag la Zaheu și ni-l luăm ca model de om care, oricât ar fi avut în jur, înlăuntru simțea un gol și recunoștea că are o lipsă. Fiți onești! Să fim sinceri și să spunem că nu suntem împliniți când nu e lăuntrul nostru rotunjit, frumos, împlinit niciodată. Întotdeauna e loc de creștere. Și, mai ales, avem nevoie de Tine, Doamne, ca să vii să plinești ceea ce noi n-avem. Noi putem face puțin, fraților și surorilor. Drumul nostru spre desăvârșire este lung și deloc ușor. Pașii noștri mici pe care îi facem sunt binecuvântați și primiți de Dumnezeu, dar mai departe de El ține. Rugăciunea cea curată nu e rodul lucrării mele doar. Eu puțin pot să fac, Dumnezeu dă rugăciunea celui care se roagă și celui care are smerenie și ascultare. Curăția minții mele, limpezimea minții mele nu ține doar de un efort, căci așa fac și cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și levitează, aproape, câteodată. Mai departe ține de Dumnezeu Care să vină să curețe, să desăvârșească lucrarea mea și așa mai departe. Pe acest Dumnezeu să-L chemăm, de acest Dumnezeu să ne dăm seama că avem nevoie. Că fără de Tine, Doamne, suntem nimic pe acest pământ, oricâte am avea, oricâte am ști, oricine am fi. Nu suntem nimic, Doamne, și suntem ceva, adică suntem fiii Tăi atunci când Tu ești cu noi și când ești în noi. De aceea Îl rugăm pe Dumnezeu să nu ne lase în orbirea aceasta a unei autosuficiențe și a mulțumirii de sine. Să-L rugăm pe El să se uite spre noi, chiar dacă noi nu totdeauna avem ochii îndreptați înspre El. Întoarce-ne, Doamne, fața Ta! Atrage-ne Tu cu lumina Ta, cu ochii Tăi. Și deși suntem mai nevrednici decât Zaheu vameșul, vino Tu în casă, vino Tu în noi, ca să plinești cele multe care au lipsă prin prezența Ta, aici, pe Pământ, pentru ca viața noastră rotunjindu-se, să ne bucurăm de abia atunci de împlinirea această duhovnicească. Și atunci vom ști când că e loc de creștere, care creștere se va împlini în Împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh.”

La momentul rânduit, arhid. Ionuț Isopescu, consilier eparhial al Sectorului Educațional-Teologic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a primit Taina Hirotoniei întru preot, har dumnezeiesc revărsat de Preasfânta Treime prin punerea mâinilor episcopului și rostirea rugăciunilor speciale. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, acesta a fost numit preot pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Ioan cel Nou”.

De asemenea, în cadrul slujbei, teologul Fabian Mandiuc a fost hirotonit diacon pe seama Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Ilișești, iar la final, pr. Ionuț Olinici, slujitor al Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Marginea, a fost hirotesit iconom stavrofor.

Nu în ultimul rând, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis gândul de binecuvântare, prețuire și încurajare din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru toate lucrările ce se săvârșesc spre binele Bisericii.

Alături de obștea monahală îndrumată duhovnicește de stavrofora Gabriela Ilioi au fost prezenți numeroși credincioși veniți pentru a primi binecuvântarea arhierească, dar și pentru a se închina la odoarele bisericii, fragmente din moaștele Sfinților Elisabeta, Teodosie, Silvan, Ecaterina, Efrem cel Nou și ale cuvioșilor putneni Sila, Paisie și Natan.

Irina Ursachi