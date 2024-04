Maria Dragomiroiu și soțul său Bebe Mihu formează un cuplu solid de zeci de ani. Cei doi au demonstrat că dragostea adevărată învinge orice impedimente și că sunt făcuți unul pentru altul. Iată astfel că, până și după atâția ani de căsnicie, la vârsta lor încă mai există gelozie în cuplu, notează click.ro.

„Dacă nu ești gelos, înseamnă că nu iubești. Și acum sunt geloasă. Acum ce are să nu fiu? Ce legătură? Gelozia are rostul ei, dar cu limită. Dacă ești gelos, iubești. El este mai rău. Nu la absurd, pentru că nu i-am dat ocazia. Nu s-a ajuns chiar în halul acesta. (n. red. să facă scenarii). Mă vede când mergem la spectacole, iar câte un bărbat mă mai pipăie pe aici, pe aici, dar el nu zice nimic. Se întoarce cu spatele pentru că știe ce are acasă. Dar și eu îl mai văd că mai strânge în brațe, de ce să nu recunosc, face inima un pic aici „sfâr’, dar după, stai puțin, rațiunea trebuie să fie acolo”, i-a spus Maria Dragomiroiu lui Cătălin Măruță, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/maria-dragomiroiu-gelozii-dupa-37-de-ani-de-2356124.html