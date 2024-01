Dumnezeiasca Arătare a Preasfintei Treimi în momentul Botezului Domnului în râul Iordan a fost sărbătorită cu bucurie și emoție sfântă sâmbătă, 6 ianuarie 2024, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” – Catedrala Arhiepiscopală.

Praznicul de astăzi amintește de prima descoperire a Preasfintei Treimi înaintea tuturor celor veniți la Iordan, dar și de începutul activității publice a Mântuitorului, la vârsta de 30 de ani. Primirea de către Domnul Hristos a botezului din mâinile lui Ioan evidențiază nu doar nemăsurata Lui smerenie, cât mai ales venirea Împărăției Cerurilor aproape de om, căci Fiul lui Dumnezeu Întrupat intră ultimul în apele ce ascultaseră nenumărate mărturisiri de păcate, răscumpărându-le. Este o reiterare a actului creației, căci precum odinioară lumea, înmulțindu-se fărădelegile, a fost curățită prin apele nimicitoare ale potopului, acum are posibilitatea ieșirii din întunericul păcatului pentru a intra în lumina îndumnezeirii prin apele resfințite de „Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatele lumii” (Ioan 1, 29). Adăugând trăirea zilnică a îndemnului: „Pocăiți-vă!”, ne vom putea apropia „cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste” de Cel Ce este Izvorul Vieții Veșnice. Cosma Monahul surprinde concentrat acest adevăr de credință: „Când cu arătarea Ta ai luminat toate, atunci marea cea sărată a necredinței a fugit și Iordanul, cel ce curgea în jos, s-a întors, ridicându-ne pe noi la cer.”, întrucât „Trimis fiind de Tatăl, prealuminate Cuvinte, vii să go­nești cuprinderea nopții cea rău întunecată, să dezrădăcinezi păcatele oamenilor și să-i tragi la Tine, Fericite, ca niște fii luminați cu Botezul Tău cel din curgerile Iordanului.” (din Canonul Utreniei la sărbătoarea Botezului Domnului).

În prezența a numeroși credincioși, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, pe un podium special amenajat în incinta așezământului monahal. Ca de fiecare dată, în duminici și la marele sărbători, Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Lucian – Ionuț Tablan Popescu, a răspuns liturgic ecteniilor și rugăciunilor înălțate de soborul slujitor.

În timpul împărtășirii clericilor, pr. dr. Ilie Macar, paroh al Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Câmpulung Moldovenesc, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul duhovnicesc al Evangheliei acestei zile. Sfinția sa a tâlcuit troparul praznicului și a explicat diferența dintre botezul pocăinței practicat de Sfântul Ioan, în cadrul căruia păcatele erau mărturisite, dar nu iertate, și Taina Botezului, ce înseamnă „nașterea din apă și din Duh” prin care omul primește arvuna mântuirii. Totodată, acesta a adus în atenție revelațiile Preasfintei Treimi în Vechiul și Noul Testament, dar și tipurile de botez întâlnite în Biserica primară, accentuând necesitatea spovedaniei curate și a săvârșirii faptelor bune pentru a fi cu adevărat „fii ai luminii”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Slujba sfințirii celei mari a apei, cei prezenți la Praznicul Botezului Domnului fiind binecuvântați apoi cu Agheasmă Mare. Cu acest prilej, ostenitori și prieteni ai așezământului monahal, împreună cu obștea, au pregătit 10.000 de sticle cu apa sfințită, care au fost împărțite credincioșilor. Arhim. Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii, le-a mulțumit credincioșilor veniți în număr mare să primească binecuvântarea arhierească și le-a transmis că la final îi așteaptă pe toți să împărtășească bucuria acestui mare praznic împărătesc, gustând ceva dulce și un pahar cu vin fiert sau ceai, oferite cu toată dragostea și binecuvântarea arhiereului locului.

La final, Părintele Arhiepiscop Calinic a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de învățătură și a amintit faptul că predica Înaltpreasfinției Sale, în care prezintă un scurt istoric al sărbătorii, dar și semnificațiile teologice ale gestului Mântuitorului de a Se lăsa botezat de mâna omenească a Înaintemergătorului Său, Ioan, se regăsește pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Potrivit îndemnului ierarhului, sărbătoarea Botezului Domnului ne oferă ocazia de a analiza profunzimile sufletului nostru și de a evalua acțiunile noastre până în acest moment. „Să folosim prilejul sărbătorii de azi pentru a ne examina cum ne-am îndeplinit până acum angajamentele făcute la Botez prin naşi, martorii noştri, şi, căindu-ne pentru infidelităţile comise, să ne reînnoim hotărârea de a ne pune întreaga viaţă în slujba lui Dumnezeu. Numai aşa ne vom putea păstra vie conştiinţa nobleţei de fii după har ai lui Dumnezeu–Tatăl şi de fraţi ai lui Hristos în Duhul Sfânt.”

Nu în ultimul rând, chiriarhul eparhiei Sucevei și Rădăuților a adresat mulțumiri organizatorilor și tuturor participanților la această sărbătoare, felicitându-i pe cei care își serbează onomastica în aceste zile. În timp ce o parte dintre slujitorii de la Catedrala Arhiepiscopală au rămas să împartă credincioșilor Agheasma Mare, un sobor de preoți și diaconi a plecat în procesiune, în sunet de toacă și clinchetul cădelnițelor cu tămâie binemirositoare, spre Izvorul Sfântului Ioan cel Nou, aflat în Parcul Şipote, în imediata apropiere a lăcaşului de cult.

Apa curgătoare deasupra căreia a fost ridicat un baldachin izvorăște de sub biserica închinată Marelui Mucenic Gheorghe, din locul în care, vreme de peste trei secole, a fost așezată racla care adăpostește moaștele Sfântului Ioan, ocrotitorul Cetății Sucevei. De-a lungul timpului, cei care l-au cinstit cu evlavie pe Sfântul Ioan cel Nou și au folosit apa izvorului care îi poartă numele au primit de la Preamilostivul Dumnezeu, datorită mijlocirii Sfântului, ajutor, mângâiere și vindecare.

Și în acest an, praznicul împărătesc al Botezului Domnului – Teofania a fost prilej de înaltă trăire duhovnicească, mii de credincioși venind la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” pentru a fi părtași la slujba care aduce aminte de evenimentul petrecut în urmă cu aproximativ 2000 de ani, când în apa Iordanului S-a revelat Preasfânta Treime.

Daniela Livadaru

Irina Ursachi