„Preabunule Cuvinte, Care împreună cu Tatăl și cu Duhul ai zidit cele văzute și cele nevăzute cu înțelepciunea Ta, cea negrăită, binevoiește, Milostive, să trecem cu pace adâncă vremea luminatului Post, risipind înșelăciunea păcatului celui amar. Dă-ne smerenie și lacrimi de tămăduiri. Dă-ne iertare de păcate și primește-ne ca pe fiul tău cel rătăcit, ca postind cu suflet neșovăitor și cu duh osârduitor, să lăudăm stăpânirea Ta, împreună cu toți îngerii din Cer.”

Pentru a contribui, prin profunzimea muzicii psaltice, la desăvârșirea virtuților dobândite prin urcarea treptelor pocăinței în perioada Postului Mare, Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava a dăruit publicului momente de rugăciune prin cânt în seara zilei de marți, 23 aprilie 2024, la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, concertul prepascal ajuns la cea de-a doua ediție – „Ofrandă Iubirii Răstignite” a avut loc în cea dintâi Catedrală Mitropolitană a Țării Moldovei, Mănăstirea Mirăuți, în prezența cinstitelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul Cetății Sucevei, care au poposit aici după 435 de ani, cu ocazia hramului așezământului monahal.

Concertul, care s-a arătat prilej de comuniune în rugăciune și regăsire duhovnicească pentru credincioșii aflați în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a început în sunet de toacă, membrii Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” aducând în atenție Cântările Acatistului Bunei Vestiri – Porunca cea cu taină.

Periplul muzical a continuat cu imne din perioada Triodului, între care și lucrări specifice Postului Mare, între acestea regăsindu-se și partituri semnate de Dimitrie Suceveanu, al cărui nume îl poartă Grupul Psaltic al Catedralei Arhiepiscopale. Acest moment artistic deosebit despre călătoria duhovnicească către întâlnirea cu Dumnezeu Cel Înviat a adus la lumină și cântări psaltice închinate Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului Iisus Hristos, muzica bizantină fiind considerată o expresie a rugăciunii Bisericii.

Alături de numeroși credincioși, între cei prezenți la manifestarea artistică s-au numărat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pr. Constantin Ciprian Blaga, consilier al Sectorului Cultural al Centrului Eparhial Suceava, obștea mănăstirii îndrumată duhovnicește de arhim. Haralambie Țanef, precum și pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți.

Concertul a fost moderat și prezentat de către arhim. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia – Neamț, care a împodobit evenimentul prin intervențiile sale despre profunzimea învățăturilor teologice regăsite în textele litugice specifice perioadei prepascale. „Am participat în această seară, în calitate de moderator, la concertul de acum tradițional al Grupului Psaltic Dimitrie Suceveanu al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ofrandă Iubirii Răstignite – titlu sugestiv care cuprinde în chintesență frumusețea cântărilor bizantine, care au fost oferite auditoriului în această seară. Un concert de muzică bizantină care ne-a ajutat sau mai bine spus ne pregătește, ne-a pregătit pentru a-L urma duhovnicește pe Hristos Domnul, Marele Răstignit, pe drumul Golgotei, dar și deopotrivă de a ne ajuta să întâmpinăm sărbătoarea Învierii Domnului cu bucurie duhovnicească, îndestulați duhovnicește de această frumusețe a cântărilor bizantine care au adus cu ele taina, bucuria și mai cu seamă lumina sărbătorilor pascale.”

La final, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis gândul de binecuvântare și de felicitare din partea Părintelui Arhiepiscop Calinic pentru evenimentul deosebit din seara praznicului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Totodată, ierarhul și-a exprimat bucuria de a fi luat parte la un moment de rugăciune prin cânt, frumusețea muzicii bizantine fiind potențată de repertoriul ales și mai cu seamă de inimile pline de dragoste ale celor care alcătuiesc acest grup.

„Cred că vrednic și cuvenit lucru este încă o dată și încă o dată a spune că binecuvântat, inspirat și roditor s-a arătat a fi gândul Înaltpreasfinției Sale de a coagula acum aproape patru ani acest grup care ne onorează pe noi, sucevenii, și care cred că nu va putea fi ignorat într-o viitoare istorie a muzicii psaltice din România. Domnul să vă primească osteneala, dragostea și ofranda care, adusă Iubirii Răstignite, neputând, eu așa am simțit, veni din altă parte decât tot din inimi care vibrează dragoste. Nouă ce ne rămâne? Nouă, celor privilegiați, celor aleși a fi părtași la acest eveniment, fie aici, fie prin intermediul transmisiunii directe, cred că trebuie în gând de recunoștință să luăm acest duh cu noi, în care sfințiile voastre ne-ați introdus. Pentru că, deși am aplaudat la final, semn de recunoștință, eu cred că n-am fost doar la un concert de muzică psaltică în seara aceasta. La un moment dat m-am oprit a mai urmări desfășurătorul pentru că era altceva. Ne-ați purtat prin toate perioada Postului celui Mare: Duminica vameșului și a fariseului, Duminica fiului risipitor. Am intrat în Postul cel Mare – Suflete al meu, Cu noi este Dumnezeu, apoi aproape din fiecare săptămână ați ales câte o stihiră și ne-ați pregătit pentru a intra în săptămâna sfântă și mare a Pătimirilor. A fost un moment de rugăciune, mai mult decât o încântare a auzului. Și poate că într-o altă sală s-ar fi auzit altfel cântarea, dar mai potrivit a fost într-o biserică. Și încă ceva, frumos e melosul bizantin, adânci sunt cuvintele imnografilor, dar contează atât de mult cine, unde și cum ne transmit toate acestea. Asta face diferența. De ce într-un loc ne putem ruga și într-altul mai puțin? De ce într-un anumit context și auzind, văzând și participând la o slujbă inima noastră freamătă? De ce oare a fremătat și în seara aceasta? Pentru că a fost ceva, un duh al rugăciunii pe care dumneavoastră, sfințiile voastre ni l-ați adus.”

A urmat oferirea celei mai însemnate distincții de vrednicie a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei”, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, pentru „remarcabila activitate în slujirea Bisericii” arhim. Mihail Daniliuc. Textul gramatei a fost citit de pr. Ciprian Constantin Blaga, consilier cultural, ordinul fiind înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Întrucât concertul a fost susținut aproape de racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, mare făcător de minuni și grabnic ajutător, grupul psaltic a încheiat momentul muzical cu Troparul închinat marelui mucenic.

Arhid. Ilie Leonte, dirijorul grupului care poartă numele unui clasic român al muzicii psaltice, protopsaltul Catedralei Mitropolitane din Iași între anii 1844-1890, paharnicul Dimitrie Suceveanu, a transmis un gând de recunoștință către toți cei care și-au deschis inima pentru a primi în dar cântările bizantine, dar și susținătorilor și sprijinitorilor acestui proiect.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în cea de a 23-a zi a lunii aprilie, când Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Grupul Psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava a susținut un concert de muzică prepascală, Ofrandă Iubirii Răstignite, ajuns la cea de-a doua ediție. În biserica Mănăstirii Mirăuți, prima Catedrală Mitropolitană, în prezența sfintelor moaște ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, adus aici după 435 de ani, și a numeroși credincioși, ne-am bucurat să așezăm la inima celor prezenți și a celor care au urmărit concertul prin intermediul transmisiunilor online cântări închinate perioadei Triodului care ne fac părtași la starea de jertfă, pătimire și la bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Pe această cale mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântarea și purtarea de grijă deosebită pe care o poartă Grupului Psaltic Dimitrie Suceveanu. Mulțumiri se cuvin și Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prezent la acest concert de suflet, arhim. Haralambie Țanef, starețul Mănăstirii Mirăuți, pentru călduroasa găzduire și nu în ultimul rând, mulțumim arhim. Mihail Daniliuc, starețul Schitului Vovidenia Neamț, moderatorul acestui eveniment, care astăzi ne-a împărtășit lumină din Lumina Crucii lui Hristos.”

Grupul Psaltic „Dimitrie Suceveanu” a fost constituit în luna noiembrie a anului 2020, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

Condus de arhid. Nifon Baciu și dirijat de arhid. Ilie Leonte, grupul psaltic are în componență slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale, preoți și diaconi, cu studii teologice și conservator, care din dragoste și din pasiune față de cântul bizantin dau slavă lui Dumnezeu prin cântarea psaltică, înmulțind, totodată, talantul primit.

Grupul care poartă numele protopsaltului Dimitrie Suceveanu, melod cu o voce de excepție ce impresiona prin timbralitatea baritonală, traducător și compozitor de muzică psaltică, poate fi audiat zilnic și în cadrul slujbelor liturgice oficiate la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, transmise în direct pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Zilele de sărbătoare ale Mănăstirii Mirăuți s-au încheiat cu reașezarea cinstitelor moaște ale Sfântului Ioan cel Nou în Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, al cărui ocrotior este.

Concertul a fost transmis în direct pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de către Sectorul Media și Comunicare al Centrului Eparhial Suceava și poate fi urmărit accesând următorul link: Concertul prepascal „Ofrandă Iubirii Răstignite”

Irina Ursachi