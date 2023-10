Activitatea de investiții hoteliere în regiunea ECE – 6 (Polonia, Cehia, România, Ungaria, Bulgaria, Slovacia) a totalizat 464 milioane euro în ultimele 12 luni – iunie 2022 – iunie 2023, în ciuda creșterii notabile a costurilor de finanțare și a provocărilor economice și geopolitice în curs. Aceasta este cu 74% mai mare comparativ cu perioada anterioară de 12 luni. Între S2 2022 și S1 2023, au fost vândute 23 de hoteluri cu aproape 3.000 de camere.

Cushman & Wakefield și CMS prezintă principalele concluzii ale celei de-a patra ediții a raportului comun care analizează piața tranzacțiilor cu hoteluri din ECE: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate.

Având în vedere tranzacțiile aflate în diverse stadii de negociere, volumul investițiilor ar putea ajunge la 563 milioane euro până la sfârșitul anului 2023, cu aproape 30% mai mult decât în 2022. Apetitul investitorilor este alimentat de revenirea puternică a performanței hotelurilor din toată regiunea, veniturile pe cameră disponibilă ( RevPAR ) în primul semestru 2023 depășind nivelurile din 2019 cu 6%.

Magsud Rahmanov, Head of Hotel Transactions, CEE & SEE, Cushman & Wakefield: ”Activitatea investițională între S2 2022 și S1 2023 a fost stimulată de creșterea presiunii asupra proprietarilor de a vinde sau de a-și refinanța activele, și asupra investitorilor de a investi capitalul acumulat – dar și de îmbunătățirea performanței hotelurilor. În ciuda ratelor de ocupare sub nivelul din S1 2019, creșterea ratei medii zilnice (ADR) a majorat în S2 2022 – S1 2023 veniturile pe camerele disponibile din capitalele ECE-6 peste nivelurile pre-pandemice, iar tendința ascendentă va continua. În timp ce avansul ADR va încetini, rata de ocupare în creștere va ajuta la susținerea traiectoriei ascendente a RevPAR. Combinația între stabilizarea inflației, îmbunătățirea performanței hoteliere și revenirea investitorilor internaționali – în special din Asia și Orientul Mijlociu – va conduce probabil la o creștere suplimentară a tranzacțiilor cu hoteluri în următorul an”.