Președintele Senatului României, gen. (r) Nicolae Ionel Ciucă, și Secretarul de Stat pentru Culte, domnul Ciprian Olinici, s-au aflat ieri, 4 august 2023, la Mănăstirea Voroneț, cea mai cunoscută ctitorie a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

Oaspeții, însoțiți de Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean Suceava, au fost întâmpinați de obștea Mănăstirii Voroneț, condusă de maica stareță, stavrofora Gabriela Platon. Atât maica stareță, cât și stavrofora Elena Simionovici, preşedintă de onoare a Societăţii Scriitorilor Bucovineni și membră a Uniunii Scriitorilor din România, le-a vorbit celor prezenți despre istoria înfloritoare, dar și zbuciumată, a ctitoriei voievodale.

În Cetatea Voronețului s-a aflat și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei și Rădăuților. În prezența ierarhului, a fost adus în atenție veșmântul pictural interior și exterior al bisericii, vechi de aproape jumătate de mileniu, delegația poposind pentru câteva clipe sub streașina Mănăstirii Voroneț, în dreptul frescei în care este reprezentată Judecata de Apoi. Din delegația eparhiei Sucevei au făcut parte arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și pr. Constantin Oprea, consilier cultural.

În continuare, în biserica mare a mănăstirii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” a avut loc un moment deosebit în cadrul căruia Nicolae Ionel Ciucă a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cea mai înaltă distincție a eparhiei, Ordinul „Crucea Bucovinei”, înmânată de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. „Ne exprimăm bucuria și onoarea de a ne fi astăzi oaspeți. Vă transmitem bun venit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Sucevei și Rădăuților, ne rugăm lui Dumnezeu ca șederea dumneavoastră aici să fie una care să vă ajute la cele dinlăuntru, astfel încât revenind la îndatoririle dumneavoastră să aveți mai multă putere și mai multă lumină de unde decât de sus, de la Domnul, care să ne îndrepte spre cele bune. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut, și în calitate de premier, și în calitatea pe care o veți acum, pentru toți românii. În chip deosebit vă mulțumim pentru ajutorul, susținerea pe care ați arătat-o dintotdeauna Bisericii Ortodoxe Române, și în chip special Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În semn de prețuire și de recunoștință avem plăcerea și onoarea de a vă oferi din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic cea mai înaltă distincție a eparhiei noastre, Crucea Bucovinei.”

Oaspetele a mulțumit pentru acest dar deosebit și a subliniat faptul că este datoria fiecăruia să se implice în susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești. „Chiar nu mă așteptam. N-am făcut altceva decât să ajut atât cât de mult am putut. Am considerat că prin ceea ce facem pentru Biserica Română nu facem nimic altceva decât să continuăm să clădim și să susținem unul din stâlpii de bază ai națiunii române. Și așa cum a prezentat maica stareță aici, tot ceea ce s-a întâmplat, de la decizia de a construi această mănăstire până astăzi, și noi ne bucurăm și ne mândrim că, iată, avem monumente unicat în lume, tot la fel cred că trebuie ca fiecare dintre noi să gândim ce lăsăm în urmă măcar spre păstrare, dacă nu spre construire pentru generațiile care vin. Vă mulțumesc încă o dată, sunt onorat!”

La final, oaspeții au vizitat muzeul Mănăstirii Voroneț, stavrofora Gabriela Platon exprimând cu acest prilej bucuria de a-i avea alături: „Obștea Mănăstirii Voroneț a fost gazda acestui moment și ne-am bucurat și am prezentat împreună și câteva din cele mai frumoase învățături din pictura care ne-a fost lăsată moștenire de înaintașii noștri.”

Lumina și bucuria pe care și astăzi Mănăstirea Voroneț le revarsă, datorită dragostei și rugăciunilor pe care ctitorii, de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfântul Daniil Sihastrul la stavrofora Irina Pântescu, binevoitorii și binefăcătorii așezământului monahal le aduc înaintea tronului ceresc, fac din acest loc al Bucovinei unul cu adevărat binecuvântat de Preamilostivul Dumnezeu.

Irina Ursachi