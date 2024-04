Ion Țiriac, unul dintre cele mai renumite nume românești, se bucură de o avere aproximată la două miliarde de euro. Puțini își mai amintesc însă de o reclamă veche în care a jucat fostul tenismen, notează click.ro. Câți bani a primit pentru spotul publicitar din anul 1988 și de ce regretă decizia luată la acea vreme?

Omul de afaceri regretă apariția sa în acea reclamă pentru care a primit 25.000 de dolari, din cauza faptului că i-a crescut nivelul de celebritate.

„A fost una dintre cele mai mari greşeli, m-am aranjat pe viaţă. Mi-au zis că-mi dau 5.000 de dolari, eu am cerut 25.000 şi ne-am înţeles. La un an după apariţia în reclamă, în momentul în care am intrat la Calgary să văd finala de patinaj la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1988, 20.000 de oameni mă aplaudau şi strigau la mine «Ţiriaaaac»“, a declarat Ion Țiriac, potrivit ziare.com.

„Eu am jucat trei finale de Cupa Davis, am fost cineva, iar aștia mă recunoșteau pentru o reclamă”, a completat Ion Țiriac, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/reclama-veche-care-l-a-consacrat-pe-ion-tiriac-2354650.html