Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că a fost surprins să constate că un simplu anunț că un ministru PSD s-a aplecat asupra unei probleme care trena de doi ani în județul Suceava, respectiv necesitatea reabilitării podului peste râul Suceava de la Milișăuți de pe DN 2 H, a creat reacții de neîncredere la început, ca într-un final să afle că și-ar fi asumat un proiect pentru care parlamentarii USR de Suceava s-au zbătut de când au fost aleși.

„Ca lucrurile să fie clare, eu nu mi-am asumat niciun proiect de reabilitare a podului de la Milișăuți pentru că nu sunt constructor, ci doar am făcut un demers normal și firesc și am explicat ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, că este necesar ca acest pod să fie reparat și redat cât mai repede circulației pentru că deservește o zonă mare și importantă din județul Suceava, iar ministrul PSD al Transporturilor a înțeles nevoile zonei și a urgentat procedurile.

Vreau să-i asigur pe suceveni, incluzând aici și pe parlamentarii USR de Suceava, că de fiecare dată când voi avea prilejul să susțin un proiect necesar județului Suceava o voi face, așa cum am făcut și la votarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 când am votat toate amendamentele susținute de la tribună în plenul parlamentului ce vizau finanțări de proiecte pentru județul Suceava”, a declarat Gheorghe Șoldan. El a adăugat că în ceea ce privește precizarea făcută de președintele USR Suceava, senatorul Gheorghiță Mîndruță, că podul respectiv are probleme încă din 2018 după viitura de pe râul Suceava, vrea să să-i amintească acestuia că la vremea respectivă prefectul de atunci al județului, actualul deputat Mirela Adomnicăi, a făcut toate demersurile necesare împreună cu ministrul de atunci al Transporturilor, Răzvan Cuc, și acel pod a fost reabilitat în regim de urgență în doar șase luni, fiind refăcută zona afectată.

„Tot atunci, s-a stabilit că este necesar să fie continuat procesul de reabilitare, dar, din păcate pentru locuitorii zonei, Guvernul PSD a fost demis, iar toate guvernele de dreapta care s-au perindat de atunci la putere nu au făcut niciun pas în soluționarea problemei, chiar în condițiile în care o parte din trotuarul podului s-a surpat.

Abia după ce PSD a revenit la guvernare s-a luat în serios necesitatea ca această problemă să fie rezolvată și doar după două luni s-a semnat contractul reabilitare.

Domnului senator USR de Suceava îi spun doar că pe cetățeni îi intersează ca lucrurile să fie făcute repede și bine și nu-s atât de preocupați de cine o face.

Nu vreau să mă întreb câți ani le luau celor din USR Suceava să convingă ministrul lor al Transporturilor să înceapă aceste lucrări, dacă le-a luat aproape un an să elaboreze parțial documentația. Comentariile sunt de prisos”, a încheiat Șoldan.