16 ani a durat povestea de dragoste dintre Vica Blochina (46 de ani) și Victor Pițurcă (65 de ani). Din iubirea lor a rezultat Edan, un băiat acum în vârstă de 14 ani. Ani de zile Vica l-a târât prin tribunale pe fostul selecționer al României pentru pensia alimetară a fiului lor. În cele din urmă, Vica s-a ales cu un apartament primit cadou de la Victor Pițurcă, apartament la care blonda are restanțe la întreținere și acum, notează click.ro.

Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Vica Blochina a deschis din nou cutia Pandorei și a aruncat cu acuzații la adresa lui Victor Pițurcă! Deși toată lumea s-ar fi așteptat ca fostul selecționer să-și țină iubita în puf din punct de vedere financiar, lucrurile au stat, se pare, cu totul altfel, mai ales când Vica era gravidă cu fiul lor, Edan!

“Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum“, a dezvăluit Vica Blochina, în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV, conform sursei citate.

În 2012, judecătorii au decis că Victor Piţurcă este tatăl biologic al lui Edan și l-au obligat să-i plătească Vicăi Blochina o pensie alimentară de 39.000 de lei lunar pentru cel mic.

